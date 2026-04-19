「正港宜蘭－烏石港正口兩百年」特展 見證「以水為路」繁華年代

宜蘭烏石港正口200年特展今天開幕，帶領大家見證蘭陽平原「以水為路」繁華年代。（宜蘭縣府提供）

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭頭城烏石港200年前被指定為「正口」，成為當年台灣東部唯一的官方門戶，蘭陽博物館（簡稱蘭博）推出的「正港宜蘭－烏石港正口兩百年」特展，今（19）日舉辦開幕式，邀請大家見證宜蘭從水運邁向現代交通的歷史轉變。

宜蘭縣代理縣長林茂盛參觀耗費27年才完成的「雕刻葛瑪蘭」木雕作品。（宜蘭縣府提供）

烏石港在1826年被指定為「正口」，與鹿港、艋舺並列為台灣5大官方商貿港口，也是東部唯一官方門戶，因船隻絡繹不絕，遂有「石港春帆」浪漫美稱，見證宜蘭水運貿易繁榮發展，隨著地形變遷與河道淤積，港口位置逐漸改變，昔日烏石港位置並非現今搭乘賞鯨船的烏石港，而是位在蘭博旁的水域濕地。

請繼續往下閱讀...

蘇澳岳明國中小在蘭博旁濕地駕駛帆船，重現「石港春帆」意象。（宜蘭縣府提供）

宜蘭縣代理縣長林茂盛主持「正港宜蘭－烏石港正口兩百年」特展開幕式，展覽分為5大展區，回顧烏石港從形成、興盛到轉型的歷史軌跡。活動會場展出史料、歷史圖像、文物展件與多媒體互動，帶領參觀者回溯蘭陽平原「以水為路」的繁華年代，蘇澳岳明國中小學生也在蘭博旁水域濕地駕駛帆船，重現「石港春帆」意象。

宜蘭昔日水路運輸工具的演進。（宜蘭縣府提供）

林茂盛指出，特展中展品「雕刻葛瑪蘭」木雕，由木雕大師陳萬松耗費27年雕刻而成，用千年檜木刻劃出早期宜蘭地景文化及生活樣貌，另有五結清水祈安宮打造的王爺船、早年航行於宜蘭溪河港道的舢舨舟船、清代烏石港口的防禦古砲管及禁止索賄古石碑、純金的頭城搶孤紀念金牌。

特展展期到2027年5月18日，每週三休館，特展票價80元，宜蘭縣民優惠票50元，特展期間陸續舉辦講座、工作坊、走讀導覽，詳情請上蘭博官網查詢，網址：https://www.lym.gov.tw/。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法