侯孝賢曾是他副手 資深電影人賴成英辭世 文化部將呈請總統褒揚

賴成英2019年接受國家電影及視聽文化中心訪問。（國家電影及視聽文化中心提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕國內電影界資深電影攝影師及導演賴成英昨（18）日辭世，享耆壽95歲。文化部今以新聞稿表示，文化部長李遠聞訊深感哀悼，並表示，賴成英是推動台灣電影發展的重要人物，更是許多電影大師的導師，文化部將呈請總統明令褒揚。

賴成英1931年生於台中大里，1950年進入電影界，1955年的《山地姑娘》為首次獨當一面掌鏡的電影作品，並於1958年前往日本研習彩色攝影與沖印，將最新技術帶回台灣，之後與導演李行展開長期合作。賴成英電影生涯攝影作品逾70部、執導約18部，曾獲亞洲影展及3度獲金馬獎最佳攝影獎等肯定。

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賴成英於2022年榮獲金馬獎終身成就獎時，李遠曾說過，這是遲來的肯定，因為賴成英年輕時就是導演們爭取的攝影師，得過3次金馬獎最佳攝影獎，後來升格為導演，電影大師侯孝賢及陳坤厚曾經分別擔任他的副導演、編劇及攝影師，侯孝賢的第一個劇本《桃花女鬥周公》，以及李遠自己的第一部電影劇本《男孩與女孩的戰爭》，都是由賴成英擔任導演。

文化部表示，賴成英畢生奉獻給台灣電影，在攝影與導演旅程中亦不吝提攜後進，曾將大批珍貴電影資料捐給國家電影及視聽文化中心收藏，以及參與口述歷史影像紀錄計畫訪談，成就並累積了眾多經典電影文化資產，對台灣電影發展影響深遠，典範永存。

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