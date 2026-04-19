北藝大管絃樂團5月前進德國巡演 行前音樂會明日演出

北藝大管絃樂團將由指揮大師呂紹嘉帶領前進德國巡演。（北藝大音樂學院提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕在指揮大師呂紹嘉帶領下，國立台北藝術大學管絃樂團63 位青年音樂家，將於5月前進德國，與當地頂尖音樂學院交流共演，向國際展現台灣高等藝術教育的深厚底蘊。行前音樂會於明（20）日在台北國家音樂廳演出。

呂紹嘉自2020 年起擔任北藝大特聘講座教授，將自己對音樂的嚴謹態度，與追求藝術境界的歷程與心得，教授給在校學生們，5年來琢磨打造出北藝大管絃樂團細膩多變的音色。也為台積電文教基金會（TSMC）、國家交響樂團（NSO）與北藝大（TNUA）三方攜手的「樂無界」，積累了豐富的成果。

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此次「樂無界：命運—呂紹嘉與北藝大管絃樂團」音樂會，曲目包括北藝大作曲副教授林京美創作的《嘹聲長吟》，將客家山歌元素轉化為現代語法；另將與北藝大鋼琴助理教授汪奕聞、NSO小號首席宇新樂攜手演繹蕭斯塔科維契《第1號鋼琴協奏曲》；最後以貝多芬《第5號交響曲「命運」》壓軸，樂團也將於貝多芬故鄉演出此曲。

至於德國巡演行程，將由盧文雅院長與音樂系主任吳思珊帶領，「來自德國與台灣的青年之聲」，將分別於5月3日在德勒斯登文化中心音樂廳、5月7日在漢諾威音樂學院音樂廳，分別攜手德勒斯登音樂院與漢諾威音樂院，各2名學生所擔任的鋼琴與小號獨奏，合作演出協奏曲。

此外，還將於5月5日受邀於柏林大教堂演出「五月音樂會：來自台灣的青年之聲」。

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