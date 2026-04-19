先有屈原投江？還是先有龍舟競渡？ 故宮端午特展有此一說

元吳廷暉〈龍舟奪標〉描繪端午盛事「龍舟競渡」，中心龍船裝飾華麗，前後船隻搖旗吶喊、鑼鼓喧天，兩岸儀仗隨行，生動表現節慶熱鬧場面。（故宮提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕在傳統民俗中，過完清明就是要迎端午，故宮即於近日推出一項聚焦「屈原」的端午應景特展，名為「獨騷－楚辭文化意象與龍舟」，其中較多篇幅在閱讀《楚辭》與其延伸的書畫冊頁，當然也不免俗地介紹了古人在端午節進行龍舟競渡的景象。

元王振鵬〈寶津競渡圖〉可見畫中大批龍舟聚集，還有華麗的樓閣舟車。（故宮提供）

據說在屈原相關傳說定型前，民間已有習俗對抗仲夏的百毒齊發，其中，龍舟競渡原為祈求排除水厄的水神祭祀，後來結合屈原投江的生命結局，衍生出「以竹簡貯米，投水祭之」，「並命舟楫以拯之」等，將原本帶有驅邪色彩的龍舟水上儀式，轉化為追思詩人的集體行動。

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比如元代界畫（通常指有建築物的構圖，因使用界尺而稱之）名家王振鵬的〈寶津競渡圖〉，畫中大批龍舟聚集，主龍舟宏大華麗，樓閣舟車刻劃精微，並生動描繪水戲與雜技表演，孤絕的文學意象，也就隨著歲時活動交織出歡騰的節慶景觀。展期自即日起至6月21日。

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