台東都蘭部落樂舞會友 屏東原文發中心歌舞館首演

都蘭部落演出，舒米恩與部落年輕人合唱。（原文發中心提供）

〔記者陳彥廷／屏東報導〕原住民族委員會原住民族文化發展中心（簡稱原文發中心）於屏東瑪家鄉的原住民族文化園區打造的歌舞館，於去年中落成，不僅具國際級表演設備，也成為原住民樂舞展演的殿堂。原文發中心為營造長期、穩定且具文化主體性的合作關係，邀請阿美族‘Etolan都蘭部落簽署MOU（合作備忘錄），盼開啟新一階段以部落為核心的合作模式。

原文發中心與都蘭部落簽署合作備忘錄。（原文發中心提供）原文發中心主任邱黃肇崇與都蘭部落領袖徐寬平互贈信物。（原文發中心提供）

簽署儀式由‘Etolan都蘭部落帶來《Kiloma’an no ‘Etolan》樂舞開場，最後由部落知名音樂人─舒米恩‧魯碧（Suming Rupi）帶來〈皺眉頭〉與〈我們的約定〉等膾炙人口的流行歌，象徵從傳統到現代，整體演出呈現都蘭部落文化在時間與群體中持續生成的動態樣貌，讓演出不僅是一場舞臺表現，更是一種文化現場的轉譯與再現。

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都蘭部落演出聚會所歌謠。（原文發中心提供）

原文發中心指出，與都蘭部落的連結已久，早在2003年，原文發中心所屬的娜麓灣樂舞劇團即曾前往臺東縣東河鄉都蘭部落進行田野調查，並創作樂舞作品《拉千禧在都蘭》，至今仍持續在園區演出，成為經典劇目。奠基於既有基礎，雙方簽署合作備忘錄進一步累積文化互動，因此昨（19）日簽署的MOU合作期間自2026年起至2029年止，制度化雙方合作關係，內容涵蓋傳統祭儀、音樂、舞蹈、工藝及文化資產的保存與推廣，並將透過文化座談、駐村學習、人才交流及資料建置等方式，深化文化實踐與知識傳承機制。

部落領袖徐寬平（Akila）表示，都蘭部落的樂舞，除了是努力保存的對象，更是持續在土地與族人之間流動的生命。原文發中心主任邱黃肇崇（Giljegiljaw Pakedavai）指出，此次合作代表文化治理思維的轉變，未來將以部落為文化知識與實踐的主體，透過合作機制，共同決定文化如何被呈現、被傳承，並在當代社會中持續生成新的意義，雙方長期合作關係有助於強化園區作為國際原住民族文化交流平臺的角色。

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