新聲代2026邀金曲黑馬張淦勛開唱 4/25新營登場

「新聲代2026」音樂活動，4月25日邀請第36屆金曲獎最佳作詞人張淦勛演出）。（新營文化中心提供）

〔記者楊金城／台南報導〕新營文化中心舉辦「新聲代2026 New Voice New Gen」音樂活動，4月25日下午4點30分將在新營二貳甜室登場，邀請第36屆金曲獎最佳作詞人「張淦勛Giyu Tjuljaviya」現場演唱，帶領聽眾循著音樂感受南迴公路比鄰山海的沿途風景。免費入場，歡迎民眾入席。

張淦勛來自台東大武鄉大鳥部落，並成長於都市環境，身為典型的「都市原住民」，他形容自己與原鄉的連結，曾僅止於身分證上的註記。在缺乏部落經驗與母語環境的成長過程中，內心始終存在著一種無以名狀的愧疚感受。2020年，他逆向溯源，毅然展開一場自我對話，從重新學習排灣族語、找回族名「Giyu Tjuljaviya」開始，張淦勛透過音樂創作，一步步尋回那條連結生命血脈的「南迴」歸鄉之路。

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這段從「失語」到「尋根」的心路歷程，被完整收錄在首張專輯《雲就要翻過山》中，張淦勛不以具刻板印象的民族樂器為媒介，而以純粹的民謠吉他為作品基調，透過平實易懂的歌詞、族語的獨特韻律以及低音聲線的溫潤從容，將「身為」與「成為」原住民身分的迷惘與感悟，化作恬靜而悠遠的旋律。張淦勛也憑藉著此張專輯，一舉入圍第36屆金曲獎五項大獎，並獲最佳作詞人殊榮，成為樂壇矚目新銳黑馬。

「新聲代2026」系列活動將在6月14日移師柳營區劉啟祥美術紀念館，邀請創作風格大膽且創新的「吶幫人樂團」演出。

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