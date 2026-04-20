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李竺芯《Suí水》限量黑膠 捐贈許石音樂圖書館

2026/04/20 14:41

金曲歌后李竺芯（右2）將《Suí水》限量黑膠唱片，捐贈給許石音樂圖書館，由南市圖館長楊馥菱（左2）代表接受。（南市圖提供）金曲歌后李竺芯（右2）將《Suí水》限量黑膠唱片，捐贈給許石音樂圖書館，由南市圖館長楊馥菱（左2）代表接受。（南市圖提供）

〔記者劉婉君／台南報導〕創作歌手李竺芯以台語專輯《Suí水》，一舉奪下第36屆金曲獎最佳台語女歌手、最佳台語專輯及年度專輯3項大獎，近日她攜手音樂製作人鍾興民與音樂人洪敬堯，將《Suí水》限量黑膠唱片，捐贈給許石音樂圖書館，象徵台灣流行音樂跨世代的深度對話。

金曲歌后李竺芯將《Suí水》限量黑膠唱片，捐贈給許石音樂圖書館。（南市圖提供）金曲歌后李竺芯將《Suí水》限量黑膠唱片，捐贈給許石音樂圖書館。（南市圖提供）

台南市立圖書館館長楊馥菱表示，李竺芯以台南為靈感泉源，擅長將土地記憶與語言情感轉化為音樂作品。被譽為台灣歌謠磐石的許石代表作〈安平追想曲〉，跨越世代持續在音樂史中迴盪，李竺芯則以創作單曲〈巷子裡的台南〉向經典致意，在前奏巧妙融入熟悉旋律，讓老歌以嶄新樣貌走進當代聽眾耳中。

楊馥菱指出，此次獲贈的《Suí水》黑膠，為響應世界唱片行日推出的限量版本，收錄李竺芯多首代表作，其中7吋唱片更收錄〈巷子裡的台南－四代同堂版〉與〈漂亮版〉，展現同一作品在不同世代之間的聲音對話，不僅豐富館藏，也呈現台灣音樂從經典到當代的延續與轉化。

許石音樂圖書館館藏涵蓋黑膠、CD、DVD及音樂文獻等，並透過講座、工作坊及音樂會等活動，讓音樂走入日常生活。5月23日將舉辦「台南有樂町－台灣歌謠音樂論壇」，以1930年代至今的台語流行音樂為主軸，邀請音樂研究者與創作人齊聚，結合專題分享與現場演唱，帶領民眾深入感受台灣歌謠的歷史脈絡與當代表現。

金曲歌后李竺芯（右2）將《Suí水》限量黑膠唱片，捐贈給許石音樂圖書館。（南市圖提供）金曲歌后李竺芯（右2）將《Suí水》限量黑膠唱片，捐贈給許石音樂圖書館。（南市圖提供）

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