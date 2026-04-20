自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 逛展覽

以鋼鐵焊接深刻人文觀照 旅法雕塑家武德淳作品師大展出

2026/04/20 12:34

旅法雕塑家武德淳鐵雕作品展走入校園，引領學生拓展創作視野。（武德淳提供）旅法雕塑家武德淳鐵雕作品展走入校園，引領學生拓展創作視野。（武德淳提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕旅居巴黎43年的藝術家武德淳（Wu De-Chun）是台灣重要的當代雕塑藝術家之一，以鋼鐵焊接雕塑創作聞名國際，作品也廣獲國內外美術館珍藏。國立台灣師範大學特邀武德淳舉辦「武德淳鐵雕作品展」，今（20）日起，在美術學系一樓中庭展出。

武德淳於1983年赴法深造，1988年獲巴黎藝術學院及工藝設計學院雙證書，曾擔任法國著名雕刻家塞撒（César） 的得力助手，接軌歐洲現代雕塑傳統，是實際嵌入歐洲雕塑系譜中的創作者；並以專業雕塑家身分，先後參與法國各地重要藝術大展，更多次應邀在法國、比利時、荷蘭及盧森堡等國家舉辦個展。

武德淳擅長使用「鋼鐵焊接」為主要創作媒材，作品多以人體為主，將人體重新拆解、重構，運用金屬材質的重量感、張力與結構性語彙，透過切割、焊接與組構，展現力與美交織的獨特視覺語彙，更蘊含溫柔又深刻的人文觀照。其藝術成就，不僅在台灣當代雕塑發展中占有重要地位，更在他身為「跨文化雕塑實踐者」的象徵性。2023年，巴黎賽努奇美術館（Musée Cernuschi）典藏了武德淳的〈母愛〉，標誌其作品進入歐洲重要公共藝術機構體系。

近年來武德淳受邀於台師大美術學系開設「鐵雕工作坊」，將國際視野與專業技藝帶入校園，讓學生透過雙手操作，理解金屬材質的可能性，並從創作過程中培養空間思考與當代雕塑觀念。此次師大美術系特邀武德淳返校舉辦個展，除將呈現其多年來的代表作，也象徵藝術創作與大學教育的深度連結。台師大美術系主任孫翼華指出，武德淳的藝術歷程呈現典型「台灣藝術家國際化路徑」，期待透過教學、創作與展示的結合，讓學生在大師引領下拓展創作視野，接軌世界藝術脈動。展期自4月20日至5月8日。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應

載入中