以鋼鐵焊接深刻人文觀照 旅法雕塑家武德淳作品師大展出

旅法雕塑家武德淳鐵雕作品展走入校園，引領學生拓展創作視野。（武德淳提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕旅居巴黎43年的藝術家武德淳（Wu De-Chun）是台灣重要的當代雕塑藝術家之一，以鋼鐵焊接雕塑創作聞名國際，作品也廣獲國內外美術館珍藏。國立台灣師範大學特邀武德淳舉辦「武德淳鐵雕作品展」，今（20）日起，在美術學系一樓中庭展出。

武德淳於1983年赴法深造，1988年獲巴黎藝術學院及工藝設計學院雙證書，曾擔任法國著名雕刻家塞撒（César） 的得力助手，接軌歐洲現代雕塑傳統，是實際嵌入歐洲雕塑系譜中的創作者；並以專業雕塑家身分，先後參與法國各地重要藝術大展，更多次應邀在法國、比利時、荷蘭及盧森堡等國家舉辦個展。

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武德淳擅長使用「鋼鐵焊接」為主要創作媒材，作品多以人體為主，將人體重新拆解、重構，運用金屬材質的重量感、張力與結構性語彙，透過切割、焊接與組構，展現力與美交織的獨特視覺語彙，更蘊含溫柔又深刻的人文觀照。其藝術成就，不僅在台灣當代雕塑發展中占有重要地位，更在他身為「跨文化雕塑實踐者」的象徵性。2023年，巴黎賽努奇美術館（Musée Cernuschi）典藏了武德淳的〈母愛〉，標誌其作品進入歐洲重要公共藝術機構體系。

近年來武德淳受邀於台師大美術學系開設「鐵雕工作坊」，將國際視野與專業技藝帶入校園，讓學生透過雙手操作，理解金屬材質的可能性，並從創作過程中培養空間思考與當代雕塑觀念。此次師大美術系特邀武德淳返校舉辦個展，除將呈現其多年來的代表作，也象徵藝術創作與大學教育的深度連結。台師大美術系主任孫翼華指出，武德淳的藝術歷程呈現典型「台灣藝術家國際化路徑」，期待透過教學、創作與展示的結合，讓學生在大師引領下拓展創作視野，接軌世界藝術脈動。展期自4月20日至5月8日。

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