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簡文彬續任衛武營藝術總監今布達 楊其文讚團隊成果、提新期盼

2026/04/20 12:55

楊其文董事長（左）遞交印信予衛武營藝術總監簡文彬。（林峻永攝，國表藝提供）楊其文董事長（左）遞交印信予衛武營藝術總監簡文彬。（林峻永攝，國表藝提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕國家表演藝術中心北、中、高3場館新任藝術總監，繼台北國家兩廳院、台中國家歌劇院率先於16日交接之後，高雄衛武營則於今（20）日上午進行續任布達儀式。

國表藝董事長楊其文特別前往衛武營，於布達儀式進行印信遞交程序。楊其文表示，感謝簡文彬總監及所帶領的經營團隊，從開館後投入軟硬體優化與建置，到節目與推廣活動，全力活絡場館發展，遠遠超越各界於開幕前的預期。

楊其文指出，台灣藝術文化向國外輸出的時代已經來臨，衛武營從在地出發，面向世界，期許簡文彬總監持續帶領衛武營在穩健中求創新，同時致力培養國家劇場未來人才、開創更多新的可能。

目前國表藝3館的藝術總監，分別是台北國家兩廳院邱瑗、台中國家歌劇院李惠美、高雄衛武營簡文彬。

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