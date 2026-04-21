屏東文學獎徵件5月起跑 總獎金逾134萬元

屏東縣政府舉辦「屏東文學獎」徵件，同時邀請作家走進校園分享文學創作。（資料照，屏東縣政府提供）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕鼓勵文學創作、培育在地寫作人才，屏東縣政府「2026屏東文學獎」徵件活動，將從下（5）月1日起至7月31日止受理收件，邀請大眾透過文學創作，譜寫屬於屏東的故事。

屏東縣府文化處表示，今年文學獎以「南方新語」為年度主題，期待以一種重新觀看地方的方式，從個人生命或生活經驗中啟發，結合對環境、人群與文化脈絡的細緻觀察，挖掘隱藏於其中的真實感受與敘事潛力，逐步形塑屏東文學更為鮮明且具辨識度的新方向。

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屏東縣政府舉辦「屏東文學獎」徵件，同時邀請作家走進校園分享文學創作。（資料照，屏東縣政府提供）

此外，為培育文學新秀，今年屏東文學獎預計5至6月舉辦校園推廣講座，邀請曾獲2020年台灣文學金典獎並著有詩集《沒用的東西》的作家廖瞇、屏東在地文壇的新銳作家陳凱琳及國立屏東大學中文系老師劉建志，透過講座與交流分享創作經驗，激發學生對文學的興趣與創作能量。

文化處說明，徵件類別包含兒童文學、新詩、散文、短篇小說、創作獎助及青春文學獎（國中組、高中職組），徵件總獎金超過134萬元，期望吸引更多優秀作品投件，持續累積屏東文學的能量與厚度。徵件採線上及紙本雙軌方式辦理，詳細資訊可參閱屏東縣政府文化處官網或屏東總圖臉書。

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