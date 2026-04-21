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連續15年舉辦 鹿耳社區4/26重現鄭成功登陸

2026/04/21 14:23

鹿耳社區將於4/26重現鄭成功登陸，號召200餘人共襄盛舉。（記者王姝琇攝）鹿耳社區將於4/26重現鄭成功登陸，號召200餘人共襄盛舉。（記者王姝琇攝）

〔記者王姝琇／台南報導〕鹿耳社區發展協會將於4月26日舉辦「成功在望—365年前鄭成功登陸」體驗，號召200人參與，也吸引30位外國人報名，於鹿耳門溪口登船重現鄭成功登陸，特別祭出「成功在望」旗幟、聯名礦泉水做為紀念。

今年活動特別祭出「成功在望」旗幟、聯名礦泉水做為紀念。（記者王姝琇攝）今年活動特別祭出「成功在望」旗幟、聯名礦泉水做為紀念。（記者王姝琇攝）

鹿耳社區理事長蔡登進表示，鹿耳社區為教育部青年發展署鹿耳門壯遊點，此次南台科大、崑山科大等校師生共同參與，號召200餘人前來體驗鄭成功登陸活動。另也提供40位名額，供民眾報名參加，報名至23日截止，邀大眾重新認識台灣。

蔡登進提到，鹿耳社區連續15年辦理鄭成功登陸活動，今年也有外國人報名參加；鹿耳門是台灣與世界接軌的關鍵之一；盼藉由活動辦理，讓國際認識鹿耳門的事蹟、歷史、地理、生態、宗教的特殊性，有朝一日能成為世界地理、歷史地

鹿耳社區將於4/26重現鄭成功登陸，號召200餘人共襄盛舉。（記者王姝琇攝）鹿耳社區將於4/26重現鄭成功登陸，號召200餘人共襄盛舉。（記者王姝琇攝）

台江國家公園管理處副處長賴建良表示，辦理體驗對鹿耳門地區的歷史、地理、生態、宗教禮儀等都有相當程度地融入。安南區長魏文貴則說，今年特別製作「成功在望」旗幟、活動聯名礦泉水做為參加者紀念品，為體驗活動留下深刻意義，也持續教育民眾、學生、鄉親對鄭成功復台歷史能更加深刻體驗，歡迎大家4月26日能踴躍參與，從心認識台灣、台南。

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