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詢問度破表！菜奇鴨、夜奇鴨第2波周邊4/22限量開賣

2026/04/21 14:25

菜奇鴨、夜奇鴨第2波周邊4/22限量開賣（圖為杯墊）。（台南市政府提供）菜奇鴨、夜奇鴨第2波周邊4/22限量開賣（圖為杯墊）。（台南市政府提供）

〔記者王姝琇／台南報導〕台南人氣IP「菜奇鴨」、「夜奇鴨」首波周邊商品上個月於愛國婦人會館開賣後銷售熱烈，市場處將於明（22）日再推出第2波周邊商品，包含杯墊、茄芷袋、貼紙、吊飾、磁鐵夾、冰箱貼等6項新品，等鴨迷來收藏！

菜奇鴨、夜奇鴨第2波周邊4/22限量開賣（圖為茄芷袋）。（台南市政府提供）菜奇鴨、夜奇鴨第2波周邊4/22限量開賣（圖為茄芷袋）。（台南市政府提供）

經發局長張婷媛指出，2隻萌鴨設計靈感來自市場與夜市文化，呈現白天與夜晚不同的城市魅力，透過吉祥物轉譯，不僅成功吸引年輕族群，也讓更多民眾重新認識傳統市場的溫度與特色；並透過周邊商品設計，讓台南城市魅力融入日常生活。

市場處代理處長林士群表示，本次新品延續療癒可愛風格，推出6款融入日常生活的設計，實用性高，讓民眾在使用中感受台南文化魅力，於古蹟空間展售，更突顯城市文化與文創經濟的連結。目前正推出「滿千抽萌鴨」活動，持續至5月3日。

菜奇鴨、夜奇鴨第2波周邊4/22限量開賣（圖為吊飾）。（台南市政府提供）菜奇鴨、夜奇鴨第2波周邊4/22限量開賣（圖為吊飾）。（台南市政府提供）

市長黃偉哲表示，「菜奇鴨」與「夜奇鴨」展現台南市場與夜市文化的創意轉化，從首波熱銷到第2波加碼，顯示民眾對在地文化IP的高度認同，市府將持續推動文化與創意結合，打造具生活感的城市品牌。

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