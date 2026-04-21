前外交部長李大維到竹縣 也來欣賞「藝術漫遊者」蔡蔭棠特展

「藝術漫遊者」蔡蔭棠特展將在4月26日閉幕。（竹縣府文化局提供）

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣政府文化局美術館的「蔡蔭棠──藝術漫遊者」特展即將在下週日（26日）「關門」謝客，這次的特展，是本土客籍畫家蔡蔭棠長年隱沒於海外的作品，歸鄉後經整理首次亮相，不僅寫下文化局今年創局30週年的重要里程碑，也呈現藝術家一生的創作軌跡，彰顯其返台意義與深遠文化價值，前外交部長李大維也慕名到場欣賞。

在縣府文化局副局長郭秋燕（右）導覽下，前外交部長李大維（左）仔細了解客籍畫家蔡蔭棠的創作軌跡。（竹縣府文化局提供）

縣府文化局副局長郭秋燕本身就是業餘畫家，也是蔡蔭棠作品歸鄉的幕後功臣之一。所以當李大維以大大慈善基金會榮譽董事長身分，到新竹縣府捐助弱勢之際，便趁著行程空檔前往參訪。

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郭秋燕說，李大維曾任駐美代表，所以對於蔡蔭棠畫作上的舊金山金門大橋等倍覺親切，不吝對多幅畫作表露喜愛和欣賞。

看到投影出來客籍畫家蔡蔭棠筆下的金門大橋，前外交部長李大維備感親切。（竹縣府文化局提供）

縣府文化局長朱淑敏說，蔡蔭棠特展從今年3月4日開展以來，已經吸引1萬6800多人到場參觀，另外從民眾、學校、校友會等預約的導覽專場，短短1個半月內也達13場。

去年5月蔡氏家族慷慨捐贈707件原作及1500多件信件、手稿、日記及相冊等給新竹縣，特展精選140件、5大主題舉辦特展，展期就剩下最後不到1週就要「關門」了，還請有興趣的民眾把握時間，快快踏入新竹縣美術館欣賞。

前外交部長李大維參觀新竹縣美術館內復刻的蔡蔭棠旅美期間的畫室。（竹縣府文化局提供）

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