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等了20年！二林武德殿修復完工 百年劍道館風華再現

2026/04/21 15:20

彰化縣二林鎮指標歷史建築「二林武德殿」近日完成修復，縣府舉行竣工典禮。（記者陳冠備攝）彰化縣二林鎮指標歷史建築「二林武德殿」近日完成修復，縣府舉行竣工典禮。（記者陳冠備攝）

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣二林鎮指標歷史建築「二林武德殿」歷經長達20年延宕，近日終於完成修復，縣府舉行竣工典禮，宣告這座日治時期武道場重生。縣長王惠美表示，武德殿因土地爭議與行政程序卡關多年，如今在中央、地方與地主協調下順利完工，未來將結合劍道教學與文化展演，打造南彰化的「文化客廳」。

二林武德殿曾因年久失修，牆面頹圮（上圖），近日修復完工，重現昔日風華（下圖）（上圖：資料照，下圖：記者陳冠備攝）二林武德殿曾因年久失修，牆面頹圮（上圖），近日修復完工，重現昔日風華（下圖）（上圖：資料照，下圖：記者陳冠備攝）

二林武德殿建於1933年，是全台少數保存完整的日式武道建築，過去為柔道、劍道訓練場，具有高度歷史與文化價值。該建物於2004年登錄為歷史建築，2009年完成調查研究、2016年完成修復設計，但因土地權屬複雜，修復工程遲遲無法推動。直到2022年縣府重新提出修復計畫，經多方協調，工程才於2023年6月動工，總經費3000萬元，其中文資局補助1800萬元、縣府自籌1200萬元，歷時近2年完成修復。

二林武德殿建於1933年，是全台少數保存完整的日式武道建築。（記者陳冠備攝）二林武德殿建於1933年，是全台少數保存完整的日式武道建築。（記者陳冠備攝）

竣工典禮由王惠美主持，文化部文化資產局副局長粘振裕、立委謝衣鳳及地方民代出席見證。王惠美指出，武德殿能夠順利修復，關鍵在於突破長年土地爭議與程序瓶頸，感謝公所與地主配合，讓工程得以落實。

縣長王惠美（左）3參觀修復後二林武德殿。（記者陳冠備攝）縣長王惠美（左）3參觀修復後二林武德殿。（記者陳冠備攝）

不過，土地問題仍待制度面解決。王惠美表示，縣府與二林鎮公所正推動「二林都市計畫變更」，盼透過都市計畫調整，為後續管理與發展建立基礎。在中央核定前的過渡期間，文化局先推動「短期活化再利用計畫」，採「公益換租」模式招商，由彰化縣體育會劍道委員會取得經營權，未來將以公益活動折抵租金，並負責日常維護管理，延續武道精神並朝永續經營發展。

二林武德殿未來將結合劍道教學與文化展演，打造南彰化的「文化客廳」。（記者陳冠備攝）二林武德殿未來將結合劍道教學與文化展演，打造南彰化的「文化客廳」。（記者陳冠備攝）

文化部文化資產局副局長粘振裕表示，武德殿過去毀損嚴重，如今修復完成，不僅保存歷史建築，也為地方增添文化空間。現場同步推出「時光入殿—二林的記憶老照片展」，展期至明年5月3日，透過影像帶領民眾回顧二林發展歷程，讓百年建築重新走入地方生活。

二林武德殿同步推出「時光入殿—二林的記憶老照片展」，展期至明年5月3日。（記者陳冠備攝）二林武德殿同步推出「時光入殿—二林的記憶老照片展」，展期至明年5月3日。（記者陳冠備攝）

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