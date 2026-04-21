南藝大創校30週年 戶外流行音樂演唱會首度走出校園

南藝大創校30週年戶外流行音樂演唱會，集結校友與在校生共同演出。（南藝大提供）

〔記者劉婉君／台南報導〕慶祝國立台南藝術大學創校30週年，該校應用音樂學系25日將走出校園，在高雄流行音樂中心舉辦「聲藝南方」戶外流行音樂演唱會，獲選「樂團祭 Bandstival」台灣海外巡演代表團的新銳樂團「宇宙資料庫」及多位校友，也將一同參與演出，當天現場可容納2、300人，開放免費入場。

南藝大創校30週年戶外流行音樂演唱會，集結近年於各大音樂獎項中入圍與獲獎的校友，以及持續創作中的在校生，共同帶來多首原創作品，文化部2024年「台灣原創流行音樂大獎」客語組佳作江晟榮、2022年全球僑校學生暨僑生歌唱大賽冠軍李浩然、第25屆赤弦獎大專演奏組冠軍TRIIITONE、2024年札哈木之星歌唱比賽亞軍徐敬偉等人將接力登台。

請繼續往下閱讀...

南藝大創校30週年戶外流行音樂演唱會，集結校友與在校生共同演出。（南藝大提供）

校方表示，南藝大為雙北以南唯一的國立高等藝術學府，應用音樂學系更是全台少數以流行音樂產業為導向設立的專業學系之一，多年來已培養出眾多活躍於華語流行音樂圈的重要創作者與表演者，如金曲獎得主張三李四中的張三、新人獎李真愛、獲文化部專輯發行補助的張慶琳等。該系每年都會舉辦音樂演唱會，過去都在校內舉辦，此次將是第一次走出校園，於25日晚上7時至9時，在高雄流行音樂中心珊瑚礁群舉行，邀請民眾一同感受音樂的震撼與溫度。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法