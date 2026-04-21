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紙風車獲公益成就獎900萬全數投入反毒 點名感謝這些企業10年支持

2026/04/21 16:28

教育部、學校、企業、紙風車共同努力，大家一起協助建立毒品防護網，劍指毒品魔鬼黨。（紙風車提供）教育部、學校、企業、紙風車共同努力，大家一起協助建立毒品防護網，劍指毒品魔鬼黨。（紙風車提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕「紙風車青少年反毒戲劇工程」今（21）日舉辦記者會，除宣告教育部擴大補助偏鄉學校接駁交通費用，將讓更多受限表演場地或學生數少的學校不被遺漏。同時，紙風車文教基金會也指出，將把去年獲得「堉璘公益成就獎」的900萬獎金，全數投入反毒戲劇工程，共同守護孩子們的未來。

紙風車文教基金會執行長張敏宜表示，基金會榮獲林堉璘宏泰教育基金會第9屆「公益成就獎」，獲得3年共900萬元獎金，將全數投入「青少年反毒戲劇工程」，以一場需花費20萬執行費用的反毒戲劇工程，3年共會有45場次演出，預計可有2萬多名學生受益；也期待有更多企業與單位加入支持反毒工程。

紙風車基金會指出，目前反毒戲劇工程主要經費8成來自民間企業及個人，包含兆豐銀行文教基金會、富達鋼鐵、台灣產物保險文教基金會、中國信託慈善基金會、東培工業、昇恆昌基金會、宋展河教育基金會、宜勝橡膠以及穩懋半導體等企業，已持續10年支持。期讓更多孩子在成長過程中，有機會透過一場戲，共同積極防堵毒品危害校園。

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