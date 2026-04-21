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藝文 > 品風格 > 吃遊聯盟

福容台北一館租約到期 感謝回饋即日登場

2026/04/21 21:52

福容台北一館將於今年9月租約期滿，順園日式料理推出海鮮珠寶盒套餐，持美食通用券可於平日享1券兌換2套的優惠。（福容台北一館提供）福容台北一館將於今年9月租約期滿，順園日式料理推出海鮮珠寶盒套餐，持美食通用券可於平日享1券兌換2套的優惠。（福容台北一館提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕再不來就吃不到了！福容大飯店台北一館深耕台北市場20載，今年9月租約期滿，餐飲服務預計於7月1日起暫停供應，最後住宿服務日則為7月31日，並於8月1日起正式封館。為了感謝消費者的長期支持，自即日起推出「會員感恩回饋抽獎」與「餐飲感謝季」系列活動，順園 日式料理推出全新「海鮮珠寶盒」套餐，精選11款當季海味，祭出持福容旅展美食通用券或福容台北一館美食票券，均可於平日享「1券兌換2套」的獨家優惠，讓手中票券價值加倍。

福粵樓港式飲茶於6月30日前，週一至週五的平日午、晚餐時段，推出港點全面68折。（福容台北一館提供）福粵樓港式飲茶於6月30日前，週一至週五的平日午、晚餐時段，推出港點全面68折。（福容台北一館提供）

館內的福粵樓港式飲茶則於6月30日前，週一至週五的平日午、晚餐時段，推出港點全面68折活動，一次網羅近30道道地港點，讓經典手工點心與招牌料理，持續延續福容一貫的款待精神，以更親民的價格回饋所有饕客們。宴會服務亦同步推出感謝回饋專案，專案1.「指定桌菜買5桌再送1桌」：凡於平日訂宴滿5桌，桌價12,800元起，即再贈送1桌，現省萬元以上，適合企業聚餐及大型宴席；專案2.「美好重現再聚此刻」：針對過往曾於福容台北一館舉辦過婚宴的新人，重返熟悉娘家再次相聚，並同樣以12,800元桌菜為基礎，再享8折超值優惠。

6月30日前至福容台北一館消費滿額即可參加感恩回饋抽獎，獎項包含暢遊全台福容連鎖飯店套房體驗與主題房住宿券。（福容台北一館提供）6月30日前至福容台北一館消費滿額即可參加感恩回饋抽獎，獎項包含暢遊全台福容連鎖飯店套房體驗與主題房住宿券。（福容台北一館提供）

此外，6月30日前至福容台北一館住宿、用餐或進行館內消費，單張發票金額滿新台幣888元（含）以上，並於「福容家APP」完成發票登錄，即可獲得抽獎資格；消費金額每滿888元，即可累計1次抽獎機會，最大獎為價值新台幣20萬元的「福容無敵套房住宿券」，可暢遊全台福容連鎖飯店，任選套房體驗；另包含福容福隆店「奇幻冒險島親子主題房」、福容漁碼店「POPA露營主題房」、福容台北二館「動物園主題房」等多項人氣住宿券，以及預計於今年底試營運之圓山館「試住特派員體驗住宿券」，總獎項超過60份，其中萬元等級住宿券中獎率更高達二分之一，邀請消費者把握最後營運期間，於享受餐飲與住宿服務的同時，也有機會將豐富好禮一併帶回。

福容台北一館餐飲服務預計7/1起暫停供應，最後住宿服務日則為7月31日，並於8月1日起正式封館。（福容台北一館提供）福容台北一館餐飲服務預計7/1起暫停供應，最後住宿服務日則為7月31日，並於8月1日起正式封館。（福容台北一館提供）

福容台北一館表示，已購買福容住宿券、餐券者皆不受本次營運調整影響，可持續於全台福容連鎖據點正常使用，確保顧客權益無虞。欲瞭解更多餐飲回饋專案資訊洽詢訂席專線：02-27019266轉5訂席中心。

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