台南運河百年音樂祭 演唱陣容「台南味」濃

台南運河百年户外音樂祭演出陣容。（台南市府提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕為慶祝台南運河通航百週年，台南市政府主辦「台南運河百年－戶外音樂祭」，將於5月1日至5月2日晚間在環河街（廣八廣場及河樂廣場西側）熱鬧登場，集結超過10組人氣歌手與樂團輪番開唱，打造專屬府城的音樂盛宴。

台南運河百年户外音樂祭，李竺芯將帶來精彩表演。（台南市府提供）台南運河百年户外音樂祭，徐凱希、籃籃主持。（台南市府提供）

這次卡司星光熠熠，邀請本土天團玖壹壹、人氣樂團理想混蛋，以及金曲最佳女歌手李竺芯、新加坡創作歌手邱鋒澤等接力演出，橫跨嘻哈、流行與創作音樂，展現多元曲風魅力。

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「台南隊長」黃偉哲表示，每位台南人對運河都有不同的情感記憶，市府規畫一系列「運河百年」活動，希望讓各世代都能在水岸空間找到共鳴。此次音樂祭特別強調「台南味」，卡司中有半數為台南出身藝人，展現台南子弟在音樂領域的實力與成就。

包括金曲台語女歌手李竺芯、空靈系創作歌手柯泯薰、《大嘻哈時代2》冠軍阿跨面，以及禾羽、籃籃等皆為台南人；全方位藝人徐凱希則因父親為台南人，自認是「半個台南人」，也將帶來精采演出。

此外，來自日本京都的創作歌手山元聰，身為台南女婿，長年活躍台日音樂舞台，曾以原創作品《故鄉》於「台南Sing時代之歌」嶄露頭角，擅長以中、日、台語跨語言演唱，透過音樂串聯文化。

為呈現最佳舞台效果，所有演出團隊正密集排練中，活動前也將進行彩排。其中吳汶芳更特別為活動改編創作〈百年好河〉，為運河開航百年獻上音樂祝福。

3度榮獲金曲肯定的李竺芯表示，這次演出內容將是「台南運河百年一期一會限定」，不僅融入在地元素，也將帶來全新編排，邀請民眾一同在運河畔感受音樂與城市記憶交織的動人時刻。

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