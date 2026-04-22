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慶新北美術館開館1週年 週末音樂市集煙火秀嗨翻三鶯

2026/04/22 14:29

新北市美術館開館1週年系列活動將於本週末4月25日、26日登場。（圖由新北市文化局提供）新北市美術館開館1週年系列活動將於本週末4月25日、26日登場。（圖由新北市文化局提供）

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市美術館開館1週年系列活動將於本週末4月25日、26日登場，推出「流聲市集」、戶外演唱會及煙火、無人機展演，邀請歌手畢書盡、宇宙人開唱，打造從白天到夜晚的城市藝術盛典。活動2日美術館全館免門票入場，並延長開放時間至晚間9點，邀請民眾走進新美館，感受多元文化魅力。

由母女共同創作的「發呀製物」，透過手作設計傳遞生活中的溫度與情感。（圖由新北市美術館提供）由母女共同創作的「發呀製物」，透過手作設計傳遞生活中的溫度與情感。（圖由新北市美術館提供）新北市美術館開館1週年活動舉辦「流聲市集」，涵蓋「福仙丸」等特色餐飲。（圖由新北市文化局提供）新北市美術館開館1週年活動舉辦「流聲市集」，涵蓋「福仙丸」等特色餐飲。（圖由新北市文化局提供）

新北市文化局長張䕒育表示，「流聲市集」下午4點起在新美館戶外園區登場，以美學流動為主軸，匯集全台30多家風格品牌，涵蓋特色餐飲、職人手作與設計選品，例如選用台灣東部越光米、口感溫潤療癒的「福仙丸」；傳承台南45年經典風味、香脆多汁的「美滿炸雞」，以及手工老麵打造層次口感的「一隅刈包」。現場也集結多家職人手作，包括擅長捕捉自然線條的金工品牌「GinniaStudio」、由母女共同創作傳遞生活溫度的「發呀製物」，和風格鮮明的選物飾品「LEE:ZONG」等。

張䕒育指出，現場安排音樂演出，邀請知名DJ 林貓王帶來風格獨具的音樂選曲，還有充滿活力的「小小DJ」，展現世代共融的創意能量；晚間7點舉行戶外演唱會，4月25日由徐暐翔、白安及Bii畢書盡接力開唱；4月26日由盜魂爵士樂團、Gummy B和宇宙人熱力開唱。

此外，活動2天8點40分「光有回聲」煙火、無人機展演壓軸登場，透過超過2500發煙火與300架無人機，打造「天空雙舞台」的立體展演形式。

除了戶外演出，館內有結合藝術與環境永續的國際特展《共織宇宙》，1樓新美聚場推出「新美花嘿噴？」展覽，展期自4月25日至8月16日，並邀請日本藝術家大石曉規（Akinori Oishi）、當若科技藝術iF+、集刻互動媒體、新媒藝術家吳哲宇等團隊，以花為載體，進行設計轉譯。

新北市美術館補充，4月25日、26日全館免門票入場，並延長開放至晚間9點（6樓特展開放至晚間6點），2樓以上展場採線上預約與現場取號雙軌分流，民眾可透過官網預約參訪行程。

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