獻上最溫柔的感謝 北投麗禧推出母親節限定禮遇

母親節活動期間，北投麗禧溫泉酒店「雍翠庭」與「歐陸餐廳」凡4人以上用餐，每組加贈「阿露思哈密瓜芋頭奶油蛋糕」1份。（北投麗禧溫泉酒店提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕迎接溫馨母親節，北投麗禧溫泉酒店精心規畫一系列專屬禮遇，於5月9至10日限時登場，結合享受白磺泉體驗與星級美饌，打造全方位寵愛時光。活動期間推出1泊1食專案，入住即贈「鹹焦糖桂圓杯子蛋糕」禮盒、康乃馨花束與祝福小卡；餐飲方面，館內連續3年獲《台灣米其林指南》推薦的「雍翠庭」台菜餐廳，以及以台灣在地食材詮釋法式料理的「歐陸餐廳」，同步推出母親節限定套餐，4人以上同行再加贈精品級「阿露思哈密瓜芋頭奶油蛋糕」，另有包廂宴席專案，附贈6吋水果鮮奶油蛋糕，滿足不同型態的慶祝需求。

北投麗禧溫泉酒店於5月9至10日推出1泊1食專案，入住即贈「鹹焦糖桂圓杯子蛋糕」禮盒、康乃馨花束與祝福小卡。（北投麗禧溫泉酒店提供）

北投麗禧表示，母親節期間歡迎邀請辛勞的母親走入北投山林間，沉浸於白磺溫泉的溫熱懷抱，飯店擁有鄰近溫泉源頭的純淨白磺泉，泉質溫潤細緻，有助舒緩身心、釋放疲憊。活動期間入住一泊一食專案，除可享靜謐住宿與豐盛早餐外，飯店更精心獻上「鹹焦糖桂圓杯子蛋糕」禮盒，選用台南東山古法柴燒龍眼乾，融合焦糖香氣，風味溫潤細膩，搭配康乃馨花束與祝福小卡，為母親節增添溫柔儀式感。

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北投麗禧溫泉酒店同步推出母親節包廂桌席專案，並附贈6吋水果鮮奶油蛋糕，適合闔家共享溫馨團圓時刻。（北投麗禧溫泉酒店提供）

母親節活動期間，女性遊客於北投麗禧體驗獨立湯屋、露天風呂或儷漾SPA，贈精緻康乃馨花束1份。（北投麗禧溫泉酒店提供）

餐飲方面，館內「雍翠庭」台菜餐廳與法式「歐陸餐廳」皆推出母親節套餐，以匠心料理詮釋節慶。活動期間，凡4人以上同行用餐，即贈「阿露思哈密瓜芋頭奶油蛋糕」1份，以精品哈密瓜與大甲芋頭交織出細緻香甜層次，為節慶畫下完美句點。喜愛闔家團聚的消費者亦可選擇宴會包廂專案，加贈6吋水果鮮奶油蛋糕1份，打造專屬的溫馨團圓時刻。此外，母親節期間，凡女性遊客入館體驗獨立湯屋、露天風呂或儷漾SPA，可獲贈精緻康乃馨花束，傳遞對母親最真摯的祝福與感謝。更多相關內容詳詢北投麗禧溫泉酒店官網。

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