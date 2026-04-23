陳世憲「白天藍雲」個展 人體書法行為藝術吸睛

陳世憲（右）「白天藍雲」書法展完成人體行為藝術。（陳世憲提供）

〔記者黃旭磊／台中報導〕台南書法家陳世憲來到台中，舉辦2026「白天藍雲」書法個展。開幕表演時，書法家於地面揮毫，行為藝術家則趴上作品並以肢體與運筆互動，書法在現場成為了流動與生成中的事件，精湛表現讓在場人士報以掌聲。個展即日起至5月30日在西區美村路亞書藝所展出。

陳世憲在台南白河成立台灣意象書法館後，持續到東京新宿路地裏畫廊舉辦「迷霧」個展，今年以「白天藍雲」為題北上台中開展，陳世憲以意象書法為體幹，書寫「從小到大，老師都教導天上是藍天白雲...」人生體悟，讓書寫線條不單是線條，而是呼吸節奏，字不再只是字，而是正在生成經驗。

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陳世憲說，小時候老師教導天上是藍天白雲，等到東海大學畢業沒有了考試，突發現天色並不總是晴朗，某次颱風來，雲果然是灰色，他掩面痛哭三天，颱風離開後出現晚霞，發現晚霞是橘紅色的，於是開始描繪人間喜怒哀樂愛惡欲，寫「不只是黑色」也不只是「福祿壽喜」的書法。

「白天藍雲」開幕式讓筆墨不再靜止，跨界邀請四位創作者共演，包含頑石劇團藝術總監郎亞玲、東海美術研究生小天、雙人即興團體「「一個兩個人 _Nymre & BLSH」，而陳世憲再即席人體書寫，搭配音樂完成行為藝術的多重奏演出。

陳世憲表示，他很喜歡「書法，不只是書法」這句話，過去從古典碑帖出發，現在更關心農民語言、工廠節奏、蟬鳴與螳螂跳躍，讓書法不再只是字形再現，而成為情感場域。個展即日起在亞書藝所展至5月30日。

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