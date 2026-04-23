台北相聲大會劉爾金父子同框 坦言票房比去年少4成

劉爾金父子在「台北相聲大會」同框演出。（台北曲藝團提供）

〔記者黃旭磊／台中報導〕台北相聲大會將在5月16日於台中國家歌劇院演出，相聲藝術家劉爾金父子、朱德剛、方宥心聯手演出AI 時代主持秀等劇情。劇組坦言，受美伊戰情通膨影響，民眾緊縮藝文消費支出，今年票房比去年減少約4-5成，辛苦經營呼籲粉絲捧場。

台北相聲大會致力結合時事話題，今年是第9年演出，劇情包括劉爾金父子同框，演出相愛又相殺 「主持秀」；神咒大師點出 AI 時代爆笑與荒謬；「龍鳳特誤TWO」全台首創群口雙簧；相聲大師馬季經典「勞動號子」在厭世退散、笑聲中開工。劇組強調精采內容絕對能擦出火花。

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台北曲藝團團長葉怡均說，美伊戰爭延燒影響民生物價，觀眾購票意願也雪崩式下滑，今年票房比去年減少4-5成，相當辛苦經營。另方面，說唱藝術邁入前所未有「戰國時代」，傳統相聲、漫才、評書、脫口秀、喜劇小品等，僧多粥少缺資源需各自奮鬥。

「台北相聲大會」將於5月16日週六下午2點30分，在台中國家歌劇院中劇院上演。製作人洪慶坤說，各路說唱高手齊聚一堂、光芒交鋒，票價親民，更響應文化部青年席次政策，台中場獨家推出五折自由座，與300元限定席次，詳洽在OPENTIX兩廳院文化生活網。

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