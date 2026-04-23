《逐玉》張凌赫訪台說掀熱議！文化部長李遠：他一定會愛上自由的台灣

文化部長李遠今（23）日出席首屆金繪獎頒獎典禮。（文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕文化部長李遠今日出席由文化部主辦的第1屆金繪獎頒獎典禮。會前接受媒體訪問時，針對日前國民黨主席鄭麗文提到中國藝人張凌赫來台緩解兩岸關係之說引發熱烈討論，以及中國國台辦發言人表示支持兩岸影視文化界「雙向奔赴」等言論做出回應。李遠表示，任何國家的藝人到其他國家與粉絲見面都是天經地義的事情，並強調台灣具備言論與創作自由，相信藝人來到台灣會感受到這裡的自由氛圍。

媒體詢問部長，相關交流是否受到惠台政策影響，李遠回應強調，不清楚此現象是否與對岸的惠台政策搭配，但台灣粉絲非常熱情。李遠指出，「他（張凌赫）來這邊也會感受到台灣政府，不太會限制言論自由，也不太會限制創作自由，更不會在乎一個藝人的打扮是什麼樣子，他一定會愛上自由的台灣。｣

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