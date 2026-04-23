第1屆「金繪獎」得獎名單公布！《三個橘色的點》、《若是咧送批》獲「金繪大獎」

第1屆「金繪獎」入圍以及得獎作品。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕文化部主辦第1屆「金繪獎」頒獎典禮，特別選在今（23）日世界閱讀日於誠品表演廳登場。典場於現場揭曉首屆「金繪大獎」等多項得主，並同步啟動精彩的入圍作品特展，呈現台灣原創繪本從筆尖靈光到工藝成書的精湛歷程。行政院長卓榮泰、文化部長李遠出席，並由行政院長卓榮泰頒發「特別貢獻獎」予台灣兒童文學界「點子王」曹俊彥，致敬其逾半世紀以來在繪本創作與教育推廣上的深遠影響。

首屆金繪獎共計428件作品角逐，展現出台灣圖文創作豐沛的敘事肌理，評審團歷經3個月的嚴謹遴選，從24件入圍佳作中選出最終得主，由謝佳淇《憂眠鎮》獲得「繪本新人獎」；王致凱、陳怡璇《山神的邀請卡：手作一條和自然交朋友的路》獲得「繪本編輯獎」；「年度繪本獎」由老川《街上的汪先生》、朱品璇《我的頭頂長了一朵香菇》、 劉清彥、張庭瑀《書店裡的小花》、顏志豪、薛慧瑩《貓房子》、潘家欣、林廉恩《媽媽商店》等5位得主共享榮耀；「金繪大獎」則由張筱琦《三個橘色的點》、玉米辰《若是咧送批》分別獲得虛構、非虛構類。

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文化部自即日起至26日於松山文創園區舉辦第1屆金繪獎入圍作品展。（文化部提供）

文化部表示，首屆「金繪獎」頒獎典禮特別選擇在423世界閱讀日舉辦，即日起至26日於松山文創園區（5號倉庫及北向製菸工廠），除了有金繪獎入圍作品展外，也將辦理涵蓋金繪座談會、創作體驗、繪本跨界展演及角色快閃等系列活動。邀請民眾走進展場，近距離感受繪本與數位、感官跨界結合的風采，共同分享這份屬於台灣原創圖像的集體喜悅。詳詢「文化部繪本及圖文書主題網」。

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