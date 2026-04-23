金繪獎頒獎典禮現場！行政院長卓榮泰「3顆馬鈴薯」寓言藏深意 期待有人畫出來

行政院長卓榮泰今（23）日出席第一屆金繪獎頒獎典禮。（記者潘少棠攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕台灣繪本界迎來歷史性的一刻！首屆「金繪獎」於今（23）日在松山文創園區盛大舉行頒獎典禮。行政院長卓榮泰親自出席，除了肯定獲獎者的創造力，更當場說了一個關於「3顆馬鈴薯」的寓言故事，語帶深意地將願景與創作結合。

行政院長卓榮泰致詞時，特別將繪本比喻為「小朋友接觸世界的第一個窗戶」，能開啟孩子想像的美好色彩，更是將台灣國際化的重要文化力量。他強調，文化的價值並非兩億元可以量化的，而是國家深層的力量，政府除了發展科技，也會將「文化優先」放在重要地位。

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典禮中最令人印象深刻的，莫過於行政院長卓榮泰主動分享的「3顆馬鈴薯」故事，故事中3個馬鈴薯好朋友預計從美國前往台灣，第1顆因長芽帶土被留在美國；第2顆抵台後因發芽遭銷毀；唯有第3顆健康乾淨的馬鈴薯，最後得以進入台灣工廠變成美味的洋芋片。

卓榮泰語帶玄機表示，這3個馬鈴薯有著不同的命運，而那個「健康、快樂、漂亮」的馬鈴薯，正是提供給大小朋友的品質保證。他更當場許願：「我畫不出來，但不知道未來有沒有人能幫我把這個故事，用正向溫暖的力量畫出來？」

除了精采的寓言，卓榮泰也特別致敬獲頒「特別貢獻獎」的曹俊彥老師，感謝他從本土民間傳說出發，透過畫筆為後代留下風景與故事，實至名歸。他同時肯定文化部推動的「繪本圖文書學校」培育計畫，訓練新秀與世界交流，將台灣的天賦轉化為看故事的力量。

首屆金繪獎在428件作品激烈競爭中，最終有24件作品脫穎而出入圍，並頒發「繪本新人獎」、「繪本編輯獎」、「年度繪本獎」與「金繪大獎」，民眾即日起也可前往松山文創園區5號倉庫，參觀入圍作品特展，近距離感受台灣繪本的多元創意。

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