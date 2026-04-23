日本歌舞伎名門首度登台 400年江戶美學「一夜限定」票券全掃光

歌舞伎演員大谷廣松（右）將演出源自中世紀的舞踊《島之千歲》，舞步與鼓點交融，由田中傳次郎（左）親自擔綱伴奏，展現古典藝能之韻律美感。（記者黃佳琳攝）

〔記者黃佳琳／高雄報導〕2026年高雄春天藝術節迎來年度重磅鉅獻，日本古典藝能界最具指標性的名門「三響會」成員、重要無形文化財保存者田中傳次郎，親自策劃並領銜的《日本江戶傳統藝能之夜》，將於明（24）日晚間7點半於高雄文化中心至德堂震撼登場。

演出陣容匯聚了歌舞伎演員大谷廣松、津輕三味線第二代佐佐木光儀等15位大師，開場由市瀨秀和帶來氣勢磅礡的「居合道演武」，隨後由《和太鼓組曲》接棒，以充滿生命力的節奏引爆劇場能量。

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日本「三響會」成員、重要無形文化財保存者田中傳次郎，親自策劃並領銜的《日本江戶傳統藝能之夜》。（記者黃佳琳攝）

本場演出最引人入勝的亮點，莫過於田中傳次郎與長子龜井太一的「海外首演同台」，兩人將共奏《三番叟》，象徵藝能家族的世代傳承，意義非凡；而在《船弁慶》中，田中傳次郎更將以太鼓與笛音，交織出人間與異界交會、驚心動魄的大戰張力。歌舞伎演員大谷廣松將演出源自中世紀的舞踊《島之千歲》，舞步與鼓點交融，由田中傳次郎親自擔綱伴奏，展現古典藝能之韻律美感。

高市文化局副局長簡美玲表示，該節目甫推出即引發各界搶票，目前門票已全數售罄，這不僅是田中傳次郎首次在台灣演出，更是日本15位頂尖藝能家組成的豪華陣容，共同呈獻跨越400年時空的江戶美學。田中傳次郎也感性表示，過去雖有許多海外經驗，但這是第一次來到台灣，希望能將江戶時代蓬勃發展的藝能精髓，傳達給台灣觀眾。

為了讓台灣觀眾深度領略歌舞伎魅力，製作團隊特別安排現場展示「隈取」化妝與著裝實演，觀眾可近距離一窺歌舞伎演員如何透過筆觸勾勒出威嚴的角色輪廓，以及「紋付袴」禮服背後的歷史底蘊，這場融合了力量、節奏與極致美學的演出，將為南台灣觀眾寫下春藝史上最難忘的一夜。

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