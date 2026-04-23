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首屆金繪獎頒獎典禮登場 文化部長李遠：第一批繪本國家隊成形

2026/04/23 15:59

文化部長李遠於第一屆金繪獎頒獎典禮上致詞。（記者潘少棠攝）文化部長李遠於第一屆金繪獎頒獎典禮上致詞。（記者潘少棠攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕為彰顯台灣繪本創作的獨特價值並鼓勵優秀圖文人才，文化部於今（23）日正式辦理首屆「金繪獎」頒獎典禮。本屆共吸引428件作品報名，最終24件入圍，角逐包括「繪本新人獎」、「繪本編輯獎」、「年度繪本獎」及「金繪大獎」等獎項。現場亦頒發「特別貢獻獎」予資深創作家曹俊彥，表彰其對台灣繪本發展的深遠影響。

文化部長李遠致詞時表示，台灣長年已有金馬、金鐘、金漫獎，卻唯獨缺少獨立的繪本獎。過去繪本在觀念中常被視為金鼎獎下的插畫附屬，未被單獨列項。他強調，繪本具備語言少、圖畫多的特性，極適合推向國際。因此自2024年任內起，文化部從「新秀獎勵」、「繪本學校」導師制，到2025年直接補助出版社的「繪本及圖文書創作及出版行銷獎勵」，逐步建構完整生態鏈，將台灣文化產業的最後一塊拼圖拼起來。

文化部長李遠更於典禮中特別勉勵入圍者，強調2026年是台灣的「繪本元年」。他將新一代創作者定位為「繪本國家隊」，目標是短時間內讓全世界看到台灣的文化內容。

為了實質支持創作者，金繪獎得主除了獲得獎金，文化部更祭出「下一本書」獎勵金60萬元，並提供「流浪計畫」補助得獎者至國外交流。李遠坦言，帶動產業需要龐大預算，包含各項計畫在內投入約2億元，目標是讓台灣新秀不再因生活困難而放棄創作，他亦觀察到第２屆新秀有一半是30歲以下，顯示年輕創作動能強勁。

對於未能獲獎的創作者，李遠也給予溫暖鼓勵。他表示，建立生態鏈的初衷是為了讓有才華的人不至於因寂寞而轉行。他強調：「今年才是元年，我們才剛開始起步，你可以畫一輩子。」文化部將透過持續性的預算支持，確保創作者在得到國際獎項肯定後，回到台灣依然能有尊嚴地持續創作，不再讓創作者獨自面對生計壓力。

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