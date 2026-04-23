國光劇團《天上人間 李後主》明日開演 溫宇航演繹「詞帝」靈魂軌跡

溫宇航飾李後主。（國光劇團提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由國立傳統藝術中心國光劇團與趨勢教育基金會聯手打造的實驗京崑文學劇場《天上人間 李後主》，將於4月24日至26日在台灣戲曲中心大表演廳深情再現。這齣戲作為「2026台灣戲曲藝術節」的重點節目，透過京劇與崑曲雙奏的形式，帶領觀眾深入南唐後主李煜的內心世界，從文學角度重新解讀這位在政治與藝術之間掙扎的失意君王。

國光劇團團長張育華指出，本作自2018年首演以來，象徵劇團跨出「自製節目」框架，開啟「藝企聯盟」共製模式。趨勢教育基金會執行長陳怡蓁則說明，劇中特別安排李後主與宋太祖趙匡胤對弈，呈現「失敗的政治家」與「荒蕪的勝利者」的強烈對比。編劇王安祈教授認為，李煜縱情任真的性格難容於世，文學本就該面對失敗的人生，這是一場對文人心靈的深刻解剖。導演戴君芳以「雙圓嵌合」結構打造舞台，象徵打破封閉平衡的意識迷宮。

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謝樂飾小周后。（國光劇團提供）

主演溫宇航表示，距離首演已過8年，隨年歲增長，對李煜亡國後的屈辱與詞作中的苦難有了更深體悟。他將攜手鄒慈愛、黃詩雅、林庭瑜等演員，在劇場中重構李後主的靈魂。

國光劇團表示，在快節奏的追劇時代，希望透過這部作品讓觀眾看見詩人筆下波瀾壯闊的情感與意志，在殘缺的命運中看見藝術生命如何綻放。此外，本次演出也將南唐生活美學延伸至文創周邊，包含與油畫家黃品玲聯名的「天水碧絲巾」、與台南老字號「典臻香」合作的「鵝梨帳中香」，以及結合書法題字的「李煜詞飲料提繩」，讓觀眾能在日常中觸摸古代文人的精緻美學。

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