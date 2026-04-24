《歌劇魅影》火熱巡演 魅影曝不累關鍵2個字

《歌劇魅影》台北站登場，山繆（左起）、葛蕾絲及羅瑞分享演出心得以及對台灣的印象。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕經典音樂劇《歌劇魅影》台灣巡演，全台3個城市都創加演紀錄。繼首站高雄17場演出之後，本週在台北表演藝術中心大劇院登場，預計32場次，票房已幾近完售，讓人好奇演員們如何在如此漫長又高密度的演出裡保持最佳狀態？

戲中3位主角，包括飾演魅影的山繆．溫-莫里斯（Samuel Wyn Morris）、女主角克里斯汀的葛蕾絲．羅伯茲（Grace Roberts），以及飾演拉烏爾的羅瑞．麥克卡倫（Rory McCollum），昨日接受媒體聯訪時，透露了各自的獨特心法。

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「睡眠是最重要的事」，以極具穿透力的聲線征服全場的山繆說，「每場觀眾都是抱著一種對倫敦西區或紐約百老匯的期待，所以照顧好自己的身心很重要。」獲觀眾讚賞「同時兼具技巧與情感的靈魂核心」的葛蕾絲則說，每天固定做的運動、拉筋、暖嗓都不能少，尤其要好好保護自己的喉嚨，演出後放鬆聲音，也會安排安靜時間、多喝水。

戲裡戲外都充滿溫暖氣質的羅瑞則提到休假時的活動，來自寒冷蘇格蘭的羅瑞雖然與山繆都被海灘熾熱的豔陽曬紅了皮膚，但似乎很享受南台灣的陽光，還去了小琉球與海龜伴游，大讚海景超級美。羅瑞說，雖然密集的演出很忙碌，但放假時到處走走，有助調適身心。他還提到台灣溫暖潮濕的氣候，其實對演唱者來說相對友善。

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