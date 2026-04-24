快祈求雨停！《燈怪》今晚起連3天風雨無阻竹北登場

紙風車劇團客家親子劇《燈怪》今晚7時、25及26日晚上7時30分，連續3晚將在新竹縣政府前縣政六路封街演出，風雨無阻、免費入場。（記者廖雪茹攝）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕由客委會主辦，紙風車劇團客家親子劇《燈怪》今晚7時、25及26日晚上7時30分，連續3晚將在新竹縣政府前縣政六路封街演出，風雨無阻、免費入場，開演前將發放螢光棒，希望讓在座大小朋友跟著音樂與戲劇，化身海底不同顏色的光點，成為「燈怪」宇宙一員，劇中3層樓高的「燈燈國王」也將穿梭觀眾席間，帶來沉浸式互動體驗。

雖然天公不作美，今早雨勢不斷，客委會主席古秀妃、新竹縣長楊文科、竹北市長鄭朝方及各級民意，共同出席客家親子劇《燈怪》宣傳記者會。（記者廖雪茹攝）

雖然天公不作美，今早雨勢不斷，客委會主席古秀妃、新竹縣長楊文科、竹北市長鄭朝方及各級民意，共同出席宣傳記者會。古秀妃表示，《燈怪》演出有龐大的機械道具，需要適合的場地與周邊交通管理，感謝楊文科、鄭朝方2位首長的支持與協助；她強調，中央與地方合作無間，才能帶給地方民眾的幸福。

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客委會主席古秀妃感謝楊文科、鄭朝方兩位首長的支持與協助；她強調，中央與地方合作無間，才能帶給地方民眾的幸福。（記者廖雪茹攝）

楊文科表示，感謝客委會、竹北市公所及籌辦單位工作人員與各級學校支持，並規畫13鄉鎮學校接駁與補助措施，讓更多孩子走進劇場。活動期間竹北市公所也於市東公園規畫「日光市集」，每日午後民眾可在看劇前悠閒漫遊、品味在地特色。

演出期間，3層樓高的「燈燈國王」將穿梭觀眾席間，帶來沉浸式互動體驗。（記者廖雪茹攝）

《燈怪》以海洋與陸地共生為背景，蘊含客家人敬天惜物、固守家園的信仰精神與文化價值，透過瓜族與燈怪的故事，傳遞守護環境、珍惜家園的重要理念。演出內容約有8成採用客語呈現，4面大型螢幕同步播放中文字幕及演出畫面轉播，並穿插華語對話，讓觀眾輕鬆理解劇情。

紙風車劇團客家親子劇《燈怪》今晚7時、25及26日晚上7時30分，連續3晚將在新竹縣政府前縣政六路封街演出，風雨無阻、免費入場。（記者廖雪茹攝）

民政處表示，《燈怪》結合3D動畫背景、全偶裝演出與原創音樂。演出前將由演員帶領觀眾教唱客語歌曲〈瓜瓜歌〉暖場，參與互動有機會獲得限量小燈怪玩偶。教學影片： https://youtu.be/zJpCcwrTwlo?si=255G21jQ3KVL52Ha 。

配合活動進行，即日起至4月27日縣政六路（光明六路至光明九路中間段）封街。快捷1號及快捷9號公車路線跟著調整，相關資訊詳見縣府智慧公車便民查詢網。

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