自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 看表演

快祈求雨停！《燈怪》今晚起連3天風雨無阻竹北登場

2026/04/24 13:59

紙風車劇團客家親子劇《燈怪》今晚7時、25及26日晚上7時30分，連續3晚將在新竹縣政府前縣政六路封街演出，風雨無阻、免費入場。（記者廖雪茹攝）紙風車劇團客家親子劇《燈怪》今晚7時、25及26日晚上7時30分，連續3晚將在新竹縣政府前縣政六路封街演出，風雨無阻、免費入場。（記者廖雪茹攝）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕由客委會主辦，紙風車劇團客家親子劇《燈怪》今晚7時、25及26日晚上7時30分，連續3晚將在新竹縣政府前縣政六路封街演出，風雨無阻、免費入場，開演前將發放螢光棒，希望讓在座大小朋友跟著音樂與戲劇，化身海底不同顏色的光點，成為「燈怪」宇宙一員，劇中3層樓高的「燈燈國王」也將穿梭觀眾席間，帶來沉浸式互動體驗。

雖然天公不作美，今早雨勢不斷，客委會主席古秀妃、新竹縣長楊文科、竹北市長鄭朝方及各級民意，共同出席客家親子劇《燈怪》宣傳記者會。（記者廖雪茹攝）雖然天公不作美，今早雨勢不斷，客委會主席古秀妃、新竹縣長楊文科、竹北市長鄭朝方及各級民意，共同出席客家親子劇《燈怪》宣傳記者會。（記者廖雪茹攝）

雖然天公不作美，今早雨勢不斷，客委會主席古秀妃、新竹縣長楊文科、竹北市長鄭朝方及各級民意，共同出席宣傳記者會。古秀妃表示，《燈怪》演出有龐大的機械道具，需要適合的場地與周邊交通管理，感謝楊文科、鄭朝方2位首長的支持與協助；她強調，中央與地方合作無間，才能帶給地方民眾的幸福。

客委會主席古秀妃感謝楊文科、鄭朝方兩位首長的支持與協助；她強調，中央與地方合作無間，才能帶給地方民眾的幸福。（記者廖雪茹攝）客委會主席古秀妃感謝楊文科、鄭朝方兩位首長的支持與協助；她強調，中央與地方合作無間，才能帶給地方民眾的幸福。（記者廖雪茹攝）

楊文科表示，感謝客委會、竹北市公所及籌辦單位工作人員與各級學校支持，並規畫13鄉鎮學校接駁與補助措施，讓更多孩子走進劇場。活動期間竹北市公所也於市東公園規畫「日光市集」，每日午後民眾可在看劇前悠閒漫遊、品味在地特色。

演出期間，3層樓高的「燈燈國王」將穿梭觀眾席間，帶來沉浸式互動體驗。（記者廖雪茹攝）演出期間，3層樓高的「燈燈國王」將穿梭觀眾席間，帶來沉浸式互動體驗。（記者廖雪茹攝）

《燈怪》以海洋與陸地共生為背景，蘊含客家人敬天惜物、固守家園的信仰精神與文化價值，透過瓜族與燈怪的故事，傳遞守護環境、珍惜家園的重要理念。演出內容約有8成採用客語呈現，4面大型螢幕同步播放中文字幕及演出畫面轉播，並穿插華語對話，讓觀眾輕鬆理解劇情。

紙風車劇團客家親子劇《燈怪》今晚7時、25及26日晚上7時30分，連續3晚將在新竹縣政府前縣政六路封街演出，風雨無阻、免費入場。（記者廖雪茹攝）紙風車劇團客家親子劇《燈怪》今晚7時、25及26日晚上7時30分，連續3晚將在新竹縣政府前縣政六路封街演出，風雨無阻、免費入場。（記者廖雪茹攝）

民政處表示，《燈怪》結合3D動畫背景、全偶裝演出與原創音樂。演出前將由演員帶領觀眾教唱客語歌曲〈瓜瓜歌〉暖場，參與互動有機會獲得限量小燈怪玩偶。教學影片： https://youtu.be/zJpCcwrTwlo?si=255G21jQ3KVL52Ha

配合活動進行，即日起至4月27日縣政六路（光明六路至光明九路中間段）封街。快捷1號及快捷9號公車路線跟著調整，相關資訊詳見縣府智慧公車便民查詢網。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應

載入中