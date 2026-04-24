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限時免票倒數！北美館「超現實主義」大展登場 搶先看馬格利特與大衛林區夢境風景

2026/04/24 14:04

雷內．馬格利特〈9月16日〉，不透明水彩、紙，33×27公分。約1957年。（記者董柏廷攝）雷內．馬格利特〈9月16日〉，不透明水彩、紙，33×27公分。約1957年。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕北美館限時免票入場參觀倒數！喜歡看展的民眾請快筆記，台北市立美術館（北美館）攜手德國圖賓根文化交流協會（ Institut fiur Kulfuraustausch, Tubingen,Germany），推出「超現實主義：對話中的世界」展，將自4月25日至8月30日於北美館地下樓D、E、F展覽室展出。集結近 60位國際重要藝術家與影像創作者、逾120件代表性作品，包含前衛大師雷內．馬格利特、薩爾瓦多．達利、馬克斯．恩斯特、保羅．德爾沃、多蘿西婭．坦寧，以及攝影巨擘曼．雷與克勞德．卡恩等藝術家，橫跨繪畫、雕塑、攝影、電影等豐富而多樣的媒材表現，呈現藝術家對於現實的再想像與演繹。值得留意的是，派翠西亞．佩斯尼尼的雕塑作品〈加札勒梅特（奧斯卡）〉更為巡迴展中，台北站獨家亮相作品。

湯瑪斯．格林菲爾德〈不適者（狐狸／貓）〉動物標本製作，45 x 30 x 30 公分。2016年。（記者董柏廷攝）湯瑪斯．格林菲爾德〈不適者（狐狸／貓）〉動物標本製作，45 x 30 x 30 公分。2016年。（記者董柏廷攝）

北美館表示，由於2026台北雙年展甫於3月29日落幕，目前館內正處於為期一個月的卸展期間最後階段，基於部分展間閒置，官方公告免票參觀，因此想要趁售票前進館看展的民眾，務必把握4月30日前的最後時段。

派翠西亞．佩斯尼尼的雕塑作品〈加札勒梅特（奧斯卡）〉（右前）為巡迴展台北站獨家亮相。（記者董柏廷攝）派翠西亞．佩斯尼尼的雕塑作品〈加札勒梅特（奧斯卡）〉（右前）為巡迴展台北站獨家亮相。（記者董柏廷攝）

本次「超現實主義」特展規模宏大，適逢《超現實主義宣言》發表逾百週年，展試圖重現一戰後藝術家們透過潛意識與夢境，挑戰傳統理性思維。值得關注的是，除了經典大師，展覽更導入當代視角，納入辛蒂．雪曼、東尼．奧斯勒、莎拉．盧卡斯及知名導演大衛．林區的作品，探討身分認同、性別、科技及心理健康等當代議題。展覽詳詢北美館官網。

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