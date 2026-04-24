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桃園市立美術館與中央大學 共推「交織的風景」典藏特展

2026/04/24 15:26

「交織的風景－國立中央大學暨桃園市立美術館典藏特展」，即起展出。（桃園市政府提供）「交織的風景－國立中央大學暨桃園市立美術館典藏特展」，即起展出。（桃園市政府提供）

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市立美術館與中央大學合作，精選雙方典藏共推「交織的風景－國立中央大學暨桃園市立美術館典藏特展」，以典藏研究為基礎，重新梳理桃園的自然環境、歷史文化、社會脈絡，呈現地方經驗與時代變遷間的多重關係，即起到6月13日在中大藝文中心展出。

「交織的風景－國立中央大學暨桃園市立美術館典藏特展」，即起展出。（桃園市政府提供）「交織的風景－國立中央大學暨桃園市立美術館典藏特展」，即起展出。（桃園市政府提供）

特展共展出桃美館典藏10件、中大典藏11件作品，涵蓋水墨、水彩、油畫、版畫、攝影、錄像、複合媒材等，除藝術創作外，也搭配桃園相關歷史文獻、地圖、航空影像與老照片等資料，中大人文藝術中心主任謝佳娟說，展覽以「記憶雙連坡」、「視界心境」、「觀想．秘境」、「體感過境」等子題，串聯近1世紀來的人文風景，是中大典藏首次以主題展形式呈現，也與桃美館典藏展開對話。

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