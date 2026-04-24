助「希望兒童合唱團」赴歐參賽！聯邦銀行攜手文教基金會啟動募資計畫 讓世界聽見台灣

「希望兒童合唱團」即將於今年7月代表台灣前往歐洲，參加匈牙利第5屆布達佩斯國際合唱慶典與大獎賽，繼續為台灣爭光。（聯邦文教基金會提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕曾被譽為台灣最美歌聲的「希望兒童合唱團」，即將於今年7月代表台灣前往歐洲，參加匈牙利第5屆布達佩斯國際合唱慶典與大獎賽。為補足龐大的出國經費缺口，聯邦銀行與聯邦文教基金會攜手發起《讓世界聽見台灣》公益募資計畫。本次活動目標募集新台幣200萬元，邀請社會各界捐助圓夢，讓屏東原鄉孩子的天籟歌聲能順利在國際舞台綻放。

希望兒童合唱團成員多為屏東原鄉部落經濟不佳的原住民學子，雖然學習資源相對匱乏，但他們憑藉對音樂的熱愛，屢次在國際舞台大放異彩。 此次出國除了參加匈牙利的合唱賽事，合唱團也受邀舉辦5場「看見台灣音樂會」，旨在透過歌聲傳頌台灣文化之美。然而，面對高額的出國旅費，經費缺口始終是沉重壓力，因此聯邦銀行與聯邦文教基金會決定集結大眾愛心，發起本次募資活動。

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希望兒童合唱團執行長蔡義方表示，出國參賽不僅是爭取榮譽，更是孩子們成長的轉捩點。 他觀察到團員們已能理解「為何而唱」，特別是在曲目最後安排排灣族歌謠，旨在用母語唱出自己的故事。 聯邦銀行則強調，這場比賽展現了只要努力就有機會改變命運，基金會長期關注教育公益，希望透過募資讓團員的人生更有希望。

聯邦銀行表示，本次募資活動即日起至115年5月18日止。欲捐款者可透過「我們益起幸福吧」愛心捐款平台，選擇「希望兒童合唱團《讓世界聽見台灣》募資計畫」，提供匯款轉帳或信用卡線上捐款等多元方式。募得經費將全數支應合唱團歐洲參賽及台灣音樂文化交流活動的旅費，確保每分愛心都能化為孩子前進的動力。詳詢聯邦銀行捐款網站（ https://web.ubot.com.tw/UB/2026puzangalan/）。

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