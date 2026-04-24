淡江大橋開幕藝術季大遊行4/26登場 「幸福小鹿」領軍邀民眾走上橋

淡江大橋將串聯淡水與八里兩地，成為未來民眾遊歷老街、遠眺夕照與感受淡水日常風景的重要地景。（交通部公路局、台灣設計研究院提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕備受世界矚目的淡江大橋即將於5月12日正式通車。為慶祝此一重要建設落成，交通部公路局與新北市政府共同合作，規劃一系列開幕藝術季活動。首場「在一起 走上橋」大遊行，將於4月26日15時從淡水漁人碼頭正式起步。屆時將有超過30個表演團隊與民眾一同走上淡江大橋，主辦單位將準備5000個限量紅氣球發送，邀請大眾共同見證大橋誕生。

交通部公路局指出，淡江大橋本身即是一座國際級公共藝術建築，因此特別規劃以藝術季形式與全球民眾分享通車喜悅。為期3週的慶祝活動由大遊行揭開序幕，現場將由高達5公尺的淡江大橋限定「幸福小鹿」空飄氣球領軍。遊行陣容相當龐大，邀請包括在地傑出團隊身聲跨劇場《希望之翼》、將馬戲帶上大橋的「創造焦點」馬戲團，以及HRC舞團、蒂瓦力印度舞蹈坊、八里坌擊樂團、淡水騎警隊等33個團體，預計參與演出的團隊人數就多達千人。

請繼續往下閱讀...

淡江大橋上126支量身訂做的燈柱，設計以舞者姿態為靈感，呈現高聳、傾斜及彎折的流動線條（交通部公路局、台灣設計研究院提供）

本次遊行起點自淡水漁人碼頭至終點淡江大橋主舞台，全長約920公尺，呼應淡江大橋的主橋長度。主辦單位表示，4月26日14時起，民眾可在起點處免費領取限定小鹿氣球。除了壯觀的遊行隊伍，活動現場也邀請淡水與八里地區的特色產業、文化攤位進駐，並加入輕食及文創商品市集，讓參與民眾在走上橋體驗建築美學的同時，也能享受在地文化氛圍。

此外，藝術季活動現場規畫有「淡江大橋百寶箱」有獎徵答與集章活動，參與民眾有機會獲得藝術季限定的明信片、L夾、提袋等紀念禮品。交通部公路局與新北市政府期待透過「以藝術回應藝術」的方式，讓民眾用不同視野體驗這座國際級地標。活動詳詢「我和大橋在一起 淡江大橋開幕藝術季」官網及社群粉絲專頁。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法