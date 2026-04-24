台北老爺攜手大阪日航酒店 5/1起推出「大阪．關西美食祭」

台北老爺酒店攜手大阪日航酒店，5/1起推出「大阪．關西美食祭」套餐。（台北老爺酒店提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕日本知名俗諺說道：「大阪の食い倒れ。」（大阪人吃到破產），意即大阪人可以為了美食花光錢財，直到到破產倒下都在所不惜！如此民族性的大阪人，當然對吃極為考究，更有「天下的廚房」美名。為了讓消費者品嘗包含大阪等6地的關西美味，台北老爺酒店攜手大阪日航酒店，5月1日至6月30日推出「大阪．關西美食祭」，凡點選指定套餐即可參加抽獎，有機會獲得JAL日本航空台北至大阪來回機票、帛琉老爺大酒店4天3夜住宿券、大阪日航酒店3天2夜住宿券及礁溪老爺酒店平日1泊2食住宿券等多項大獎，將餐飲體驗延伸至旅遊行程。

套餐中的「近江牛壽喜燒」選用日本3大和牛之一的滋賀縣A5頂級近江牛，以「先煎後調味」的關西料理手法呈現。（台北老爺酒店提供）

大阪日航酒店日本料理「弁慶」料理長吉田全雄來台客座，將關西6地美味完整呈現。（台北老爺酒店提供）

台北老爺酒店表示，此次特邀大阪日航酒店「弁慶」料理長吉田全雄來台客座，將關西6府縣（大阪、京都、滋賀、奈良、和歌山、兵庫）的料理精華，以完整會席形式搬上台北餐桌。最大亮點是台灣少見的關西風壽喜燒，選用擁有超過400年歷史、日本最古老和牛品種之一以及日本3大和牛之一的滋賀縣A5頂級近江牛（BMS12），以「先煎後調味」的關西料理手法，呈現油花融化、香氣釋放的視覺與味覺雙重體驗。讓消費者不需飛日本，也能在台北品嘗關西最具代表性的和牛料理。

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前菜集結酸、甜、鹹多重風味，呈現關西料理細膩的味覺層次。（台北老爺酒店提供）

炊飯以柴魚高湯蒸煮吻仔魚與小蕃茄，風味清新自然。（台北老爺酒店提供）

吉田料理長自1987年入職，累積近40年日本料理經驗，曾於墨西哥、天津與德國進行技術指導，並參與多場國際宴席，其料理以「出汁」為核心，強調透過高湯層次引出食材原味，呈現關西料理細膩且平衡的風格。此次推出的會席料理以前菜揭開序幕，包含醋拌水蓮菜、竹筍拌木之芽、小鯛魚棒壽司等，清爽酸味與季節香氣建立味覺節奏；刺身盛合選用初鰹、中腹鮪魚、鰤魚與鯛魚，展現不同脂質層次。椀物以京都白味噌為基底，搭配胡麻豆腐與明蝦，口感溫潤；煮物則以竹筍與鮑魚透過高湯慢煮，呈現自然甘味。燒物紅喉魚以柚庵燒方式呈現，透過柚子香氣平衡油脂；揚物為鮎魚唐揚，外酥內嫩；主食釜揚白吻仔魚與小蕃茄炊飯吸收食材精華，最後以抹茶葛餅搭配黑糖蜜與黃豆粉作結，整體餐序由清爽到溫潤收尾，完整呈現關西料理在節奏與層次上的細膩安排。更多相關訊息詳詢台北老爺酒店官網。

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