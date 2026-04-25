原來「這個車站」 就是進入忍者之鄉的入口

想找尋忍者，不妨到日本三重縣伊賀市一探究竟。（記者周幸叡攝）

〔記者周幸叡／台北報導〕在日本歷史上，不只「武士」、「大名」、「將軍」留名，「忍者」也占了一席重要之地，至今在日本的卡通、電影中，仍常見以忍者為題材，畫面中那蒙面的黑色身形，持手裏劍為武器，來無影、去無蹤，讓人看了十分嚮往，不禁想問：「忍者究竟在哪裡呢？」這個答案，可以到日本三重縣伊賀市去尋找。

上野市車站被稱為「忍者市駅」，車站內外都有忍者相關的裝飾物。（記者周幸叡攝）

上野市是往昔伊賀忍者的發祥地，在這個忍者之鄉，連馬路上都矗立著忍者雕像。（記者周幸叡攝）

從近鐵名古屋站、大阪難波站或京都站等地出發，利用近鐵大阪線至伊賀神戶站，再轉乘伊賀鐵道至上野市站，一走出車站，會發現車站寫著「忍者市駅」，原來，「上野市站」就是進入忍者市的入口！這裡是往昔伊賀忍者的發祥地，接下來，有一連串忍者體驗等待旅人嘗鮮。

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忍者主題餐廳「弐鶴（Nikaku）食堂」，端出的定食充滿忍者元素。（記者周幸叡攝）

身為忍者之鄉，上野市的街景皆離不開忍者主題，有命名為手裏劍的商店、水溝蓋和電線箱都是忍者圖案、街上跑的公車是忍者巴士，連十字路口都矗立著不同的忍者雕像陪伴路人。肚子餓了，先到離上野市站不遠的「弐鶴（Nikaku）食堂」用餐，這可是有名的忍者主題餐廳，創立於明治20年（1887年），店內裝潢及擺飾有如一間小型忍者博物館，以伊賀牛等當地食材烹調，推出忍者定食、忍者烏龍麵、忍者黑咖哩丼、忍者丼、忍者小孩餐……還有含精美手裏劍折紙的點心餐，各式餐點不只噱頭十足，而且非常美味，營業時間總吸引許多忍者迷上門。

上野市最新的伊賀流忍者體驗設施「萬川集海」，帶遊客體驗各種忍者修行術。（記者周幸叡攝）

「萬川集海」的忍者風住宿設施，讓遊客在住宿時也能體驗忍者的修行。（記者周幸叡攝）



光吃忍者餐當然不過癮，想變身成忍者，快進入「萬川集海」接受特訓吧！這是上野市最新的伊賀流忍者體驗設施，館名出自將眾多忍術流派集大成的忍術書《萬川集海》，遊客在此可依自身狀況體驗不同的訓練，例如換穿忍者裝扮進入昏暗的地底洞窟「魔堅窟」，邊探索邊學習各種忍術，有冥想術、不動術、步術等，多達45種的忍術帶遊客體驗忍者的真髓。修學結束，還會領到一份學習證書喔！除了體驗，萬川集海也有餐廳、住宿、土產店，讓人玩到樂不思蜀。

「伊賀流忍者博物館」是全面認識忍者的好地方，腹地廣大適合玩上一整天。（記者周幸叡攝）

由伊賀忍者特殊軍團阿修羅表演的精采忍術秀。（記者周幸叡攝）

另一個不可錯過的忍者設施是「伊賀流忍者博物館」，這個腹地廣大如公園的複合式主題景點，讓遊客在改裝自江戶末期土豪古宅的「忍者屋敷」中，親眼見識忍者如何利用屋內各種機關及技巧隱身、藏物、欺敵等；還有介紹忍者的歷史和生活的「忍者傳承館」；展示真實的忍者武器、忍者慣常使用的用具等的「忍術體驗館」；以及由伊賀忍者特殊軍團阿修羅表演的精采忍術秀，整個園區遊逛一圈之後，保證對忍者有更深的認識。

「忍者電車」車頭彩繪著蒙臉只露出大大雙眸的女忍者，車身則是她的身體。（記者周幸叡攝）

「忍者電車」車廂內躲著忍者、握環是手裏劍的圖案，到處充滿趣味。（記者周幸叡攝）

離開忍者之鄉時，別忘了搭乘「忍者電車」，這是伊賀鐵道的特色電車，列車行駛於伊賀上野站-伊賀神戶站之間，由曾創作《宇宙戰艦大和號》、《宇宙海賊哈洛克船長》、《銀河鐵道999》等知名作品的漫畫家松本零士設計圖案，列車共有藍色、綠色和粉紅色3種，車頭彩繪著蒙臉只露出大大雙眸的女忍者，車身則是她的身體，並繪有手裏劍等武器。進到車內也有小驚喜，行李架上躲著忍者、握環是手裏劍的圖案……整趟行程感覺忍者就在身旁陪伴，旅趣橫生。

◆更多相關訊息詳詢各官網：

1.弐鶴（Nikaku）食堂：https://www.iga-nikaku.com/。

2.萬川集海：https://iga-nin.com/。

3.伊賀流忍者博物館：http;//www.iganinja.jp。

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