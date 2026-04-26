經典旗袍「玫瑰夫人」交織法式草莓馬卡龍 君品酒店母親節推藝術級獻禮

「玫瑰夫人」蛋糕融合覆盆子慕斯與巧克力蛋糕，呈現優雅旗袍造型與東方韻味。（台北君品酒店提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕優雅旗袍變成蛋糕是什麼樣子呢？迎接母親節，君品酒店由雲朗觀光行政西點主廚王哲廷操刀，推出經典「玫瑰夫人」與「馨心相映」兩款6吋手工蛋糕。連年暢銷的經典款「玫瑰夫人」，今年再度以指標性的旗袍美學亮相，主廚復刻中式旗袍的立領造型，並在表面印上細緻的粉紅玫瑰布紋印花，展現東方典雅視覺。口味以覆盆子慕斯結合濃郁巧克力蛋糕，內餡夾入玫瑰覆盆子奶餡，基底則疊加焦糖杏仁脆片與香草奶油香緹，營造出層次分明的酸甜脆感。即日起至5月7日開放訂購，每款蛋糕皆手工製作，需於取貨前3日預約。

「馨心相映」草莓馬卡龍蛋糕，當鮮甜大湖草莓遇上法式杏仁馬卡龍，每一口都是心心相映的甜蜜禮讚。（台北君品酒店提供）

由雲朗觀光行政西點主廚王哲廷匠心領軍，君品酒店以藝術級工藝致敬不凡母愛。（台北君品酒店提供）

君品酒店表示，面對飯店甜點市場白熱化，酒店今年策略以視覺辨識度為核心，試圖在單價千元以上的精緻甜點市場中，透過差異化設計吸引追求質感的消費族群。除了經典款「玫瑰夫人」，今年全新推出的「馨心相映」草莓馬卡龍蛋糕，主打大人感的細緻風味，視覺採粉紅馬卡龍環繞，並裝飾皇冠與康乃馨糖花，內餡別出心裁地以白豆沙揉合香草籽與鮮奶油，藉由其綿密且低甜度的特性，中和馬卡龍的豐厚感，搭配嚴選大湖草莓與覆盆子，並以白蘭姆酒提振莓果香氣，在華麗視覺與適口性間取得平衡。為確保限量手工製作品質，所有蛋糕需於提貨前3日預訂，洽詢電話02-21819999轉茶苑餐廳，或詳詢雲朗選物官網。

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