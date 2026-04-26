鋼琴暨指揮家伊凡．亞納科夫獨奏會 5/6台南登場

伊凡．亞雅納科夫（Ivan Yanakov）鋼琴獨奏會，將於5月6日上午在台南應用科技大學舉行。（圖由校方提供）

〔記者劉婉君／台南報導〕國際鋼琴家暨指揮家伊凡．亞納科夫（Ivan Yanakov）鋼琴獨奏會，5月6日上午10時10分將在台南應用科技大學學生活動中心5樓舉行，現場可容納約200人，除該校約100名左右的學生參與，開放民眾自由入場。

亞納科夫出生於保加利亞首都索非亞，自幼即展現卓越音樂天賦，他以細膩而富感染力的演奏風格聞名，演出足跡遍及歐洲、澳洲及北美洲等超過30個國家。德國《Rondo》雜誌曾評價「亞納科夫是一位充滿思考的美學家與抒情詩人，注重音色的和諧，並以精緻的聲音引導魔幻般地吸引聽眾。」

請繼續往下閱讀...

除了鋼琴演奏，亞納科夫也積極拓展指揮領域，並創立倫敦室內樂團，致力於與新生代音樂家合作交流，近期更受邀擔任義大利聖雷莫「俄羅斯鋼琴音樂比賽」評審主席；他所策劃的跨界音樂計畫《四位鋼琴家》（The Four Pianists），融合古典與爵士元素，展現創新合作形式，於倫敦卡多根音樂廳的演出場場爆滿，成功突破傳統古典音樂框架。

台南應用科大表示，此次音樂會特為南部樂迷精心策劃，亞納科夫將以其卓越的演奏技巧與深刻細膩的音樂詮釋，呈現一場兼具藝術高度與情感張力的音樂盛宴。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法