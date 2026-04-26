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世界閱讀日熱鬧登場 高市圖閱讀報告：文學仍主流、數位閱讀持續成長

2026/04/26 15:39

「2026世界閱讀日－閱界探索．漫遊未來」系列活動，昨、今2天在高雄市立圖書館熱鬧登場。（高市圖提供）「2026世界閱讀日－閱界探索．漫遊未來」系列活動，昨、今2天在高雄市立圖書館熱鬧登場。（高市圖提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕「2026世界閱讀日－閱界探索．漫遊未來」系列活動，昨、今2天在高雄市立圖書館熱鬧登場，高市圖發布《2025雄愛閱分析報告》，文學類書籍仍為借閱主流，數位閱讀使用持續成長，顯示高雄市民閱讀型態正朝向多元與數位並行發展。

今年世界閱讀日以「閱界探索．漫遊未來」為主軸，結合桌遊、科技與多元學習形式，讓閱讀走入生活、跨越世代，高市圖館長李金鴦表示，圖書館持續透過跨域合作與創新服務，讓閱讀不再侷限於紙本，而是延伸至影像、體驗與社群互動，打造民眾共享的文化平台，同時感謝民間企業與讀者長期支持，共同形塑高雄豐厚的閱讀風景。

智軒文化事業公司董事長陳翰鋒捐贈高市圖「國家地理頻道」公播影音資源一年期公播權。（高市圖提供）智軒文化事業公司董事長陳翰鋒捐贈高市圖「國家地理頻道」公播影音資源一年期公播權。（高市圖提供）

今年世界閱讀日活動內容豐富，於總館推出閱讀×桌遊嘉年華，集結桌遊市集、AR雙語闖關、主題講座等多元形式，打造沉浸式閱讀體驗，其中最受矚目的活動之一，為吳念真、吳定謙導演父子同台對談講座，從語言、創作與世代觀點出發，分享故事如何貼近生活並持續流轉；另亦邀請沉浸式體驗策展人陳心龍分享創作心法，帶領民眾從感官出發重新理解「閱讀」的可能性。

活動更呼應國發會推動「雙語政策藍圖」，特別規劃AR實境雙語闖關活動，透過中英雙語版本遊戲，讓親子家庭在遊戲中自然接觸英語，以沉浸式體驗取代傳統教學，全市32間分館也同步接力舉辦雙語主題書展及工作坊，讓雙語推廣觸角延伸至高雄各區，真正實現語言學習機會均等的文化平權精神。

智軒文化事業公司董事長陳翰鋒透過市議員張博洋引薦，捐贈高市圖「國家地理頻道（National Geographic）」公播影音資源一年期公播權，內容涵蓋自然生態、氣候變遷、文明歷史等多元主題，5月起高市圖總館及各分館將陸續推出約500場公播與延伸活動，結合主題書展與導讀，推動「閱讀×影像×探索」的跨域學習模式，讓圖書館成為市民認識世界的重要窗口。

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