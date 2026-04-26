國際設計師林國基回鄉開課 台西「扶輪繡坊」助在地提升新經濟力

台西「扶輪繡坊」今揭牌，將由林國基（左2）傳授刺繡等工藝給在地60名學員。（記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕牽起「針線情」，國際知名服裝設計師林國基，在全球國際扶輪社共同募集270萬元經費下，在故鄉台西鄉成立「扶輪繡坊」，今（26）日正式揭牌。林國基表示，將培育繡工女力，開辦為期一年的課程，將專業刺繡與服裝設計能量帶進偏鄉，為在地弱勢家庭帶來新經濟力。

未來工作坊的作品，將透過平台協助銷售，創造學員的收入。（記者李文德攝）

現年64歲的林國基曾把清明上河圖融入服裝設計，在歐美秀場驚艷國際時尚圈，退休後他更是積極回到雲林舉辦展覽、講座，甚至在故鄉台西設立天使站，照顧約83名獨居長者，無私將資源回饋社會。

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林國基表示，此次和國際扶輪社3521地區及全球扶輪夥伴，共同發起「扶輪繡坊在雲林計畫」，共募得約270萬元經費，在台西鄉成立培訓工作坊，將專業的刺繡、珠扣工藝帶進偏鄉。

林國基帶領60名學員們，將展開為期一年的刺繡、珠扣工藝及服裝設計培訓課程。（記者李文德攝）林國基帶領60名學員們，將展開為期一年的刺繡、珠扣工藝及服裝設計培訓課程。（記者李文德攝）

林國基表示，培訓計劃為期約1年，每週有三天開課，專業講師指導，其中一天由他親自授課，將他近40年的縫紉技巧傳授給單親、弱勢、在地家庭，課程不僅材料、師資免費外，更提供獎助金。開課以來已吸引約60名學員，此次不是一次性的救助，而是永續的希望。

林國基指出，台西鄉長期面臨產業轉型困境，許多外籍配偶、單親媽媽與弱勢婦女，穿梭在繁重的家務與生活經濟壓力之間，希望透過專業培訓，能夠為當地民眾找到新的經濟力，未來這些學員的繡品、包包等，將會成立平台協助銷售，部分最為學員收入，其餘做購買材料費，維持永續經營。

台西陳姓學員表示，難得國際知名服裝設計師回到故鄉開班授課，因此希望透過專業老師的指導下，學會一技之長。

雲林縣長張麗善表示，感謝各界無私奉獻，此計畫不僅是資金挹注，更是推動「女力培力」的重要里程碑，讓台西及鄰近地區婦女獲得系統化技能訓練與職涯發展，逐步提升自我價值與經濟自主能力。

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