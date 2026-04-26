睽違11年 慕尼黑愛樂下週攜手趙成珍登台

慕尼黑愛樂將於下週登台巡演。（巴哈靈感提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕慕尼黑愛樂（MünchnerPhilharmoniker）睽違11年再登台，由即將出任首席指揮的拉哈夫・夏尼（Lahav Shani）親自率團，將自4月29日起於北、高演出3場，其中包括2場與韓國鋼琴巨星趙成珍（Seong-Jin Cho）合作的演出。

主辦巴哈靈感表示，慕尼黑愛樂創立於1893年，以渾厚音色與高度張力聞名，作曲家馬勒曾親自指揮樂團首演其第4、第8號交響曲；樂團還歷經多位傳奇名指揮包含福特萬格勒（Wilhelm Furtwängler）、肯培（Rudolf Kempe）、傑利畢達克（Sergiu Celibidache）、提勒曼（Christian Thielemann）、梅塔（Zubin Mehta）等人的淬鍊，被視為德奧作品最正統的詮釋者。

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此次訪台3場音樂會，首先是台北國家音樂廳於4月29日及5月1日，分別演出2套曲目；5月2日移師高雄衛武營音樂廳。詳詢OPENTIX。

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