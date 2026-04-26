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奧地利駐處歐洲台灣文化年 5大人權電影 2樂團登金廳 同繪台灣聲景

2026/04/26 19:20

台北市立國樂團歐巡行程最終站將於6月7日登維也納金色大廳演出。（駐奧地利代表處提供）台北市立國樂團歐巡行程最終站將於6月7日登維也納金色大廳演出。（駐奧地利代表處提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕我國駐奧地利代表處續辦第2屆歐洲台灣文化年，系列活動將於5月起跑，其中，6月7日的「台灣日」，將有多項活動同時登場，駐奧地利大使劉玄詠表示，希望讓國際「在維也納聽見台灣、看見台灣」，對台灣文化有更多機會接觸與了解，增進國家之間的文化交流。

2026「歐洲台灣文化年」將由花蓮原住民排笛團於5月28日揭開序幕。（駐奧地利代表處提供）2026「歐洲台灣文化年」將由花蓮原住民排笛團於5月28日揭開序幕。（駐奧地利代表處提供）

2026「歐洲台灣文化年」一系列文化藝術交流活動，將於5月28日揭開序幕，由花蓮原住民排笛團遠赴維也納，在著名的巴洛克建築「彼得教堂」演出。今年還有多場音樂會，包括由台北市立國樂團團長鄭立彬親自率團歐巡的行程，最終站將於6月7日登維也納金色大廳演出；此外，還有李哲藝率領的灣聲交響樂團，也將於10月8日在維也納金色大廳演奏以台灣歌謠交響化的音樂會。

聚焦台灣人權發展歷史的「維也納台灣電影節」將於6月7日登場。（駐奧地利代表處提供）聚焦台灣人權發展歷史的「維也納台灣電影節」將於6月7日登場。（駐奧地利代表處提供）

除多場音樂會之外，今年也特別規劃「維也納台灣電影節」，將於6月7日「台灣日」登場，首場於當天15時在奧地利國家電影院放映《大濛》，緊接著20日《返校》、21日《造山者》、27日《尋找湯德章》、28《烤火房的一些夢》。劉玄詠表示，台灣近年來用電影記錄了人權的歷史和過程、彰顯台灣人權的重要性和進步，能讓更多不同國家的觀眾更清楚了解，台灣的民主、人權不是天上掉下來，是很多先輩們用血、淚換取而來的，「我們也要有自信航向世界，擁抱世界。」

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