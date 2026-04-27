2026竹塹文學獎徵件開跑！總獎金66萬7千元

2026竹塹文學獎徵件開跑！總獎金達66萬7千元。（市府提供）

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕迎來30週年的新竹文學界盛事「竹塹文學獎」即日起開放徵件，總獎金高達66萬7千元，單一獎項最高獎金12萬元。新竹市文化局表示，徵集文類包含童詩（限國小學童）、青春散文（限國、高中職在校學生）、現代詩及短篇小說，邀請全國熱愛創作的民眾，以文字描繪大新竹地區的人文風貌與城市故事；同時亦開放設籍、居住、就學、就業於新竹縣市的民眾發揮創意，不限主題自由書寫。

新竹市長高虹安表示，竹市自1997年辦理竹塹文學獎以來，長年致力於培育地方文學人才，已成為全國具代表性的文學獎項之一。今年以「風城書寫進行式」為題，邀請創作者從日常生活、科技脈動與人文感受出發，捕捉城市精彩瞬間，累積屬於新竹的文學軌跡。去年竹塹文學獎共收件297件參賽作品，期待今年能夠收穫更多佳作，讓竹市成為一座充滿書寫能量的文化城市。

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新竹市文化局長王翔郁指出，本屆透過提升各文類得獎獎金，盼藉此激勵寫作前輩後進加入城市書寫行列。其中短篇小說首獎12萬元、現代詩首獎7萬元、童詩首獎2萬元、青春散文首獎4萬元，顯示市府對文學創作的高度重視。而本屆評選出的得獎作品將集結出版為《2026竹塹文學獎得獎作品輯》及《2026竹塹文學獎童詩得獎作品輯》1套2冊，表達對優秀創作者的肯定。

新竹市文化局說明，今年度竹塹文學獎徵件期程，「童詩」、「現代詩」、「短篇小說」自即日起至6月29日收件截止；「青春散文」鼓勵青少年利用暑期投入創作，延長收件至8月17日截止。學校教師指導學生投稿，可獲2025年、2024年得獎作品輯（自選1冊，送完為止）。徵稿簡章請至文化局服務台或竹市圖書館各分館索取，或至文化局網站下載（ https://gov.tw/tCu ），如有相關問題，請洽03-5319756分機277吳小姐。

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