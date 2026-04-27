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走在路上就能穿越400年 熱蘭遮AR系統AI IMPACT亮相

2026/04/27 12:41

熱蘭遮AR導覽系統參與首屆AI IMPACT展出。（台南市政府提供）熱蘭遮AR導覽系統參與首屆AI IMPACT展出。（台南市政府提供）

〔記者王姝琇／台南報導〕南市文化局推出「熱蘭遮AR導覽系統」，並參與「AI IMPACT：智慧城市與大南方成果展示」，運用擴增實境重現400年前熱蘭遮市鎮街景，打造沉浸式文化體驗，民眾只需靠1支手機即可「走進」17世紀的歷史現場。

熱蘭遮AR導覽系統打造沉浸式文化體驗。（台南市政府提供）熱蘭遮AR導覽系統打造沉浸式文化體驗。（台南市政府提供）

「熱蘭遮AR導覽系統」參與首屆「AI IMPACT：智慧城市與大南方成果展示」，該展會聚焦智慧城市、智慧健康及創新科技應用，呈現各項政策推動下，讓民眾生活有感的智慧服務，促進產業於AI系統研發、軟硬體整合與應用上的交流合作。

使用者透過系統能觀看400年前熱蘭遮市鎮3D場景。（台南市政府提供）使用者透過系統能觀看400年前熱蘭遮市鎮3D場景。（台南市政府提供）使用者透過系統能觀看400年前熱蘭遮市鎮3D場景。（台南市政府提供）使用者透過系統能觀看400年前熱蘭遮市鎮3D場景。（台南市政府提供）

系統內容由成大歷史學系助理教授簡宏逸規劃人物互動與故事情境，強化導覽的敘事深度與參與感；研究基礎則由建築學系副教授黃恩宇帶領團隊，透過大量史料考證與空間分析逐步建構而成，精準重建17世紀熱蘭遮市鎮與台江內海的地貌。

使用者能透過互動設計「遇見」當年居民。（台南市政府提供）使用者能透過互動設計「遇見」當年居民。（台南市政府提供）使用者能透過互動設計「遇見」當年居民。（台南市政府提供）使用者能透過互動設計「遇見」當年居民。（台南市政府提供）

本系統遍佈於安平古堡及周邊古蹟、聚落、廟宇、學校計14處點位，使用者可在現代街道中看見歷史與現實交疊的場景，實現「走在路上就能穿越」的全新體驗，該系統適用於親子、學校與導覽團體，能有效提升文化學習的趣味性與互動性。

文化局長黃雅玲表示，此次參展不僅展現台南在文化科技領域的創新能量，也象徵文化資產結合智慧城市發展嶄新方向；透過AI與AR技術的導入，「熱蘭遮AR導覽系統」成功讓歷史走出場域限制，邁向跨域整合與國際接軌，未來，台南將持續以文化為核心，結合科技創新，打造更具深度與溫度的智慧城市生活體驗，讓世界看見台灣文化的多元魅力。

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