橫掃全球當代舞壇搖滾巨星 謝克特親攜《潛夢劇場》首登衛武營解密

《潛夢劇場》劇照。（Todd MacDonald攝，衛武營提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕英國《泰晤士報》稱他為「當代舞壇的巨擘——兼具編舞家與搖滾明星能量，同時擁有電影導演般的敏銳感知。」以色列編舞家侯非胥．謝克特（Hofesh SHECHTER）和舞團，將攜作品《潛夢劇場》首度造訪衛武營，於5月9、10日演出。

衛武營今（27）日以新聞稿指出，謝克特的《潛夢劇場》，由巴黎市立劇院、英國沙德勒之井劇院、法國里昂舞蹈之家等全球多個頂尖劇院共同委託製作，結合震撼感官的音場、深層潛意識與超現實美學，被專業藝術圈譽為必看的「明星級」舞作。

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《潛夢劇場》結合現場樂手演奏與震懾人心的電子低頻，肢體語彙揉合了嘻哈、民間舞蹈與夜店氛圍。這股低頻震動不僅停留於耳際，更將直擊觀眾的內心與座椅，徹底模糊現實與夢境的邊界，猶如一場被精準調度的感官盛宴。透過舞台布幕的巧妙移動與燈光的明暗交錯，創造出如同電影鏡頭切換般的「蒙太奇」效果。

以色列編舞家侯非胥．謝克特。（David Rose攝，衛武營提供）

謝克特藉《潛夢劇場》展現對「集體性」的深刻思考，他認為人類的經歷與情感驚人地相似；在作品中，舞者不再僅是表演者，更是集體潛意識的載體。觀眾將在觀演過程中，感受心跳與節奏的同步共振，有如「共同做夢」的奇幻體驗。

謝克特早年受過深厚的音樂訓練，且曾是搖滾樂團鼓手，使他的作品擁有一種獨特的「聲舞共生」美學，被譽為「舞壇搖滾巨星」。衛武營也獨家邀請到謝克特本人親臨並舉辦大師講座與專業舞蹈工作坊，揭開橫掃國際舞壇的魅力謎底。詳詢衛武營官網（www.npac-weiwuying.org）

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