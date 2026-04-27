屏東縣立美術館開館首月狂吸人潮 屏菸破10萬人次入園

屏東縣立美術館3月28日開館以來，人潮絡繹不絕。（圖由屏東縣政府提供）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕位屏菸1936文化基地內的「屏東縣立美術館」3月28日開館以來，短短一個月就展現強大藝文號召力，不僅以融合工業歷史與現代設計的空間美學驚豔各界，更以重量級展覽與多元活動，迅速累積人氣，帶動屏菸入園人次突破10萬。從策展深度到建築空間的轉譯，成為南國美學新指標，更為屏東文化觀光開展更多可能。

屏東縣立美術館日本當代藝術展「當繁花盛開」帶動週邊商品熱賣。（圖由屏東縣政府提供）屏東縣立美術館日本當代藝術展「當繁花盛開」帶動週邊商品熱賣。（圖由屏東縣政府提供）

屏東縣立美術館開館首波推出的雙主題展覽，日本當代藝術展「當繁花盛開」、在地典藏展「大湧崁岸」，口碑沸騰。「當繁花盛開」集結16位日本知名藝術家作品，除展覽本身吸引目光，也帶動周邊商品熱銷，原預估可支撐1至2個月的備貨量，在「好屏製造所」上架不到3天全數售罄，後續補貨也秒殺，掀起觀展與收藏熱潮。

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縣立美術館開館後在社群引發關注，不少網友分享展覽內容豐富給予極高評價，「不用到日本，在屏東就能一次看到多位藝術大師作品，還有極具質感的屏東典藏展，值回票價。」、「新的美術館真的很棒，空間很美、看展很療癒。」

屏東子弟、藝人邱凱偉（Darren）觀展後表示，每次回到家鄉都能感受這座城市在人文與設計上持續成長，美術館在保留歷史肌理的同時注入嶄新藝術能量，令人印象深刻。

屏東縣立美術館開館首月，參觀人潮踴躍。（記者羅欣貞攝）台灣第一位女性畫家陳進的作品「山地門社之女」借展自日本福岡亞洲美術館，為保護作品，每日僅限定開放3.5小時，供民眾參觀。（記者羅欣貞攝）

縣立美術館也透過多元活動深化參與感，「屏美放閃系列工作坊」結合肢體舞動、穿搭美學與戲劇等形式，從青少年、親子到樂齡，帶來不同層次美學體驗。屏縣府文化處表示，美術館開館掀朝聖人潮，且觀展族群明顯年輕化，顯示美術館已漸成為吸引年輕世代親近藝術的重要場域，對美學教育的提升意義深遠。屏菸8號倉庫推出的「屏藏心」IP特展，也以流行的次文化語彙受到年輕族群青睞，還有客家及原民館跨族群多元展覽，不少外地遊客專程為展覽造訪屏東。

隨著美術館開館熱潮延續，後續國際展覽備受期待；文化處預告，法國凱布朗利博物館預計於今年底至明年初，推出以「雕像」為主軸的特展，持續拓展屏東的文化視野與國際連結。

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