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讓高雄文化中心椅子可「靠背」 高市文化局長：5月設計、10月完成

2026/04/27 19:20

高市議員黃文益爭取高雄文化中心椅子可靠背，高市文化局王文翠答詢說5月提出設計、10月應可完工。（記者王榮祥翻攝）高市議員黃文益爭取高雄文化中心椅子可靠背，高市文化局王文翠答詢說5月提出設計、10月應可完工。（記者王榮祥翻攝）

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議員黃文益注意到高雄文化中心長輩多，但大多數座椅都不能靠著，老人家一個不小心就可能摔到地面!高雄市文化局長王文翠答詢說，已請設計師規畫，預計5月提出設計圖，10月可完工。

黃文益今質詢提到，去年11月曾關切高雄文化中心椅子的舒適度，周邊很多長輩到文化中心休憩時都無法靠著，不小心就會摔倒；他也曾邀高市文化局長王文翠實際跟民眾詢問，不少長輩認同有靠背比較舒服，還建議數量多點。

黃文益說，文化中心的椅子多為無靠背式、矮牆式，去年跟文化局反映後，局長也當場允諾改善。黃文益進一步提醒，局長贊成調整為有靠背的椅子之外，建議應強化椅子固定、整體數量增加，還要有些設計，別變成睡覺地方；他想知道今年有無經費？何時啟動何時完工?

王文翠答詢說明，文化中心戶外椅座約七十幾處，今年預估以4百萬到5百萬元經費，委託一位有想法的建築師協助規畫，預計5月提出設計圖、9到10月應可完成。

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