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星級飯店變身美術館 2026承億亞灣藝術節5/15~5/17登場

2026/04/27 21:05

2026承億亞灣藝術節5/15~5/17登場。（承億提供）2026承億亞灣藝術節5/15~5/17登場。（承億提供）

〔記者王榮祥／高雄報導〕2026承億亞灣藝術節將於5月15日至5月17日於承億酒店全館盛大登場，今年以「藝術，正在進場」為核心命題，在飯店5個樓層展出逾百位藝術家、逾千件作品。

承億說明，今年展會規模全面升級，橫跨承億酒店1、7、14、15及25樓等空間，共打造40間展間與兩大公眾特別展區，匯集超過百位藝術家、展出逾千件作品，新銳藝術家佔比超過半數。

2026承億亞灣藝術節將於5月15日登場，在承億酒店5個樓層展出逾百位藝術家、逾千件作品。（承億提供）2026承億亞灣藝術節將於5月15日登場，在承億酒店5個樓層展出逾百位藝術家、逾千件作品。（承億提供）

策展內容涵蓋「亞洲當代藝廊」、「我的藝Ｚ主場」兩大專題展，及「國際當代」、「女性｜凝視」兩大公眾展區，從不同視角回應當代藝術的多重樣貌。

本屆藝術節進一步突破傳統展覽框架，將「進場」視為一個關鍵行動，不只是觀眾走入展覽

空間，更象徵藝術走進生活、走進市場。詳情可參考官網：https://www.tai-gallery.com/press-center/exhibition/45

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