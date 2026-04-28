鶯歌工商「師徒制暨畢業展」陶博館驚豔登場

新北市立鶯歌陶瓷博物館與鶯歌工商合作辦理「神韻醇香—鶯歌工商27屆師徒制暨畢業成果展」。（記者翁聿煌攝）

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市立鶯歌陶瓷博物館與鶯歌工商合作辦理「神韻醇香—鶯歌工商27屆師徒制暨畢業成果展」，即日起至5月24日於陶博館B1陶藝長廊展出，特展精選45組作品，包含將遠古神話孫悟空、克蘇魯與梅杜莎等經典形象，幻化為現代人掌心的創意咖啡杯器，邀請民眾在工藝中品味一場視覺的咖啡盛宴。

新北市立鶯歌陶瓷博物館與鶯歌工商合作辦理「神韻醇香—鶯歌工商27屆師徒制暨畢業成果展」。（記者翁聿煌攝）

陶博館長張啟文表示，為鼓勵青年學子創作，陶博館與鶯歌工商陶瓷工程科合辦成果展已20年，鶯歌工商首創的「師徒制」是傳承在地工藝的重要搖籃，今年展覽以「世界神話」為核心，涵蓋台灣、中國、日本、歐洲與美國等文化脈絡，以神話角色的精神特質，轉化為咖啡器型的造形語言，將古老傳說帶進當代日常，這場展覽不僅是技藝的匯聚，更讓陶藝新銳的才華透過泥火淬鍊獲得大眾肯定。

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鶯歌工商陶工科畢業生在專業師傅引領下，運用釉藥、模製、彩繪及雕刻等多元技法展現獨特技藝，並發揮創作巧妙結合神話元素，余佳育〈黑潮飲器〉以克蘇魯神話為靈感，融合章魚與深海古神意象於陶塑刻紋中，咖啡杯組以觸手環繞，營造神祕奇幻氛圍。

新北市立鶯歌陶瓷博物館與鶯歌工商合作辦理「神韻醇香—鶯歌工商27屆師徒制暨畢業成果展」。（記者翁聿煌攝）

唐永錡等5位學生共同創作的〈黑悟空之戰〉，以孫悟空仙石起源為靈感，模擬岩石經火與風化後的粗糙質感，象徵天命之人在西行路上的磨難；林發權師傅指導的〈團圓生輝〉透過低溫釉上彩與疊燒上金技法，繪畫出可愛的貓咪與寵物，期許畢業生未來圓圓滿滿、閃閃生輝。

更多展覽資訊可至陶博館官方網站（https://www.ceramics.ntpc.gov.tw）及粉絲專頁（https://www.facebook.com/YCMuseum）查詢。

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