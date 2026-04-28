客語書寫展現文化傳承，多元題材徵件開跑。（記者林曉雲翻攝官網）

〔記者林曉雲／台北報導〕為配合全國語文競賽台灣客語朗讀比賽，教育部今（28）日宣布辦理「台灣客語朗讀文章」徵稿活動，即日起開放投稿至7月15日，邀請全國關心客語教育與文化傳承的民眾踴躍參與，以文字展現客語之美，豐富朗讀競賽內容。

教育部終身司科長蔡忠武表示，語言是文化的根本，也是世代傳承的重要載體。為落實「國家語言發展法」精神，持續推動客語學習與應用風氣，教育部多年來辦理客語朗讀文章徵稿，鼓勵各界以客語書寫生活故事與時代觀察，不僅充實競賽素材，更希望讓客語走入日常生活，提升使用頻率與文化認同。

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蔡忠武說明，徵稿主題不限，凡能呈現生活經驗、家庭記憶、校園點滴、地方特色或社會觀察等內容皆可投稿。教育部指出，具備生活化、現代感且適合朗讀表現的作品，將優先入選，期盼透過多元創作題材，讓更多人看見客語在當代社會的豐富面貌與生命力。

投稿作品須以台灣客語書寫，並註明腔別，包括四縣腔、海陸腔、大埔腔、饒平腔、詔安腔及南四縣腔等，字數以650字至800字為限。用字須依教育部「台灣客語書寫推薦用字」及「台灣客語辭典」規範撰寫，並符合台灣客語拼音方案。經評審入選之作品，每篇將致贈稿費新台幣1500元，並有機會成為全國語文競賽朗讀教材。

蔡忠武強調，期盼透過徵稿活動，鼓勵更多民眾投入客語創作，以文字記錄土地與人情，讓客語在新世代持續傳承與創新發展。相關活動資訊與簡章可至指定網站查詢，或洽承辦單位了解詳情。

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